Cameroun: Prudential et MTN lancent Degree Insurance

Les deux entreprises viennent de mettre sur le marché un nouveau produit susceptible de révolutionner l'approche en matière de couverture de la micro - assurance scolaire .

Degree Insurance est Un produit destiné à assurer la continuité de l'éducation scolaire des orphelins et autres couches défavorisées . Par ailleurs , il offre aux parents et parrains et même tuteurs , la possibilité et l'occasion de mieux sécuriser l'éducation de leurs enfants en cas d'aléas à l'instar du décès ou d'invalidité permanente des parents ou des parrains avant que l'enfant n'obtienne son diplôme de licence au sein d'une institution universitaire.

Selon les assureurs , cette micro - assurance vise à garantir la poursuite des études des enfants dont les parents ou tuteurs sont dans l'incapacité d'assurer cette charge sociale . Au cours des échanges avec les hommes et femmes de médias , la presse a été largement édifié sur les critères de souscription . Pour en bénéficier dudit produit , le souscripteur doit au préalable verser une somme de 500 FCFA et payer au passage une cotisation mensuelle à hauteur de 1750 FCFA . Après avoir rempli cette modalité , l'enfant assuré bénéficie jusqu'à 250 000 FCFA de frais de scolarité par an jusqu'à l'obtention de son diplôme académique ( la licence ) .

Le lancement officiel du nouveau bébé Degree Insurance a eu lieu le lundi 9 Mai 2022 à Douala . Une cérémonie couplée à la signature d'un contrat de partenariat entre Prudential Beneficial Insurance et Mobile Money Corporation. L'objectif principal est de fournir des solutions éducatives qui répondent à un besoin commun plus important.

Principaux atouts de Degree Insurance.

Ce produit innovant viendra sans doute résoudre de façon optimale , un certain nombre de problèmes sociaux . C'est le cas de la réduction inhérente à la privation d'éducation des jeunes . Il permet aussi d'acquérir une assurance scolaire abordable pour l'enfant scolarisé et de démystifier le mythe selon lequel l'assurance est réservée pour les riches. Une expression prosaïque très répandue dans une société où les populations côtoient la pauvreté et la souffrance au Cameroun.

En rappel , Prudential Beneficial Insurance est un groupe international de services financiers qui fournit des produits et services d'assurance vie , de retraite et de gestion d'actifs à environ 20 millions de personnes et de clients en Asie et en Afrique . Elle propose des assurances vie dans 8 pays du monde . Notamment le Cameroun , la côte - d'ivoire , le Ghana ,le Togo , le Kenya , l'Ouganda , la Zambie et le Nigeria.