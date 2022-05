Afrique: Déclaration du Président de la Commission de l'Union Africaine sur l'attentat terroriste en République du Togo

communiqué de presse

Le Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec une grande consternation l'attaques terroriste qui a eu lieu le 11 mai, contre un poste militaire des forces armées togolaise, dans la localité de Kpékpakandi, au nord du Togo, et qui a fait 8 morts et 13 blessés.

Le Président de la Commission condamne fermement ces crimes lâches et odieux et présents ses sincères condoléances aux familles des victimes, aux peuples et au gouvernement de la République du Togo, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Le Président de la Commission appelle le gouvernement togolais et les pays voisins à redoubler d'efforts pour prévenir le flux d'activités terroristes vers les États côtiers et dans la lutte plus large contre le terrorisme dans la région.

Il réitère le soutien et solidarité totale de l'Union africaine au gouvernement et au peuple togolais dans leur quête de paix et de stabilité.