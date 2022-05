Maroc: Le Maroc offre une plateforme attractive d'e-learning et de codage aux jeunes africains (M. Bensaid)

Kigali — Le Maroc offre une plateforme d'e-learning et de codage avec des atouts forts et attractifs pour permettre aux jeunes africains de façonner leur avenir et développer leurs compétences technologiques, a affirmé M. Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Intervenant lors d'une table ronde ministérielle, organisée dans le cadre de la Conférence E-Learning Africa 2022 qui se tient à Kigali, M. Bensaid a passé en revue les efforts déployés par le Royaume pour "préparer une jeune population intéressante pour les différents marchés du développement et des technologies de l'information".

Pour puiser dans la créativité des jeunes, développer leurs compétences technologiques et les préparer à relever les plus grands défis, le Maroc offre des parcours de formation classique, à savoir universitaire, mais aussi des formations pointues de courte durée, a indiqué le ministre, citant l'exemple de l'école de codage et d'informatiques "1337" de l'OCP ouverte à tous les jeunes talents africains.

"Les formations et les stratégies de formation sont, sans doute, quelque chose de nécessaire et qui prend du temps, mais il y a des formations pointues de courte durée d'un an ou deux ans et qui peuvent être très intéressantes pour le marché mondial et les compagnies internationales", a-t-il fait observer.

Par ailleurs, le responsable a souligné que le Royaume ambitionne de créer des interactions et des partenariats avec les pays africains avancés dans le domaine des TIC, comme le Rwanda, en vue de mettre en valeur les ressources humaines du continent et de renforcer la compétitivité des compagnies africaines en vue de se tailler une place sur le marché mondial des technologies et répondre ainsi à la demande croissante dans ce domaine.

Cette ambition, a-t-il ajouté, s'inscrit dans le cadre de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI qui privilégie la coopération sud-sud et les actions permettant d'accélérer le développement du continent.

La 15ème Conférence et Exposition internationale sur les TIC appliquées à l'apprentissage, à la formation et au développement des compétences (E-Learning Africa 2022) se tient du 11 au 13 mai dans la capitale rwandaise avec la participation de plus de 200 intervenants représentant plusieurs pays, dont le Maroc.

L'évènement s'articule autour d'un programme diversifié et stimulant, riche en contenu, constitué d'ateliers, de séances plénières, de débats, de démonstrations, ainsi que d'une table ronde ministérielle annuelle.

Les défis auxquels feront face les pays africains à l'issue de la pandémie de la Covid-19, l'adéquation des modèles internationaux au contexte africain, la réorientation du secteur éducatif en vue de répondre aux besoins futurs des pays africains ou encore le rôle des technologies dans la promotion de l'éducation en Afrique sont autant de thématiques qui seront débattues lors de cette conférence.

L'évènement propose également une vaste aire d'exposition et de démonstration, où les principales organisations internationales et africaines de divers secteurs présentent leurs solutions éducatives et technologiques.