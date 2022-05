Maroc: Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech - Une présence médiatique remarquable

Marrakech — Les travaux de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, organisée mercredi à Marrakech, ont été marqués par une présence remarquable des représentants de supports médiatiques nationaux et internationaux qui ont assuré la couverture de ce grand événement, tenu pour la première fois en Afrique.

Ainsi, près de 180 journalistes du Maroc et de l'étranger représentant des chaînes de télévision, des agences de presse, de grands journaux internationaux ou encore des sites électroniques ont veillé à assurer une large couverture médiatique de cette réunion.

En chiffres, le nombre des agences de presse étrangères ayant couvert cet événement s'élève à six, dont l'agence espagnole EFE, l'Associated Press et l'AFP, alors que quatorze chaînes de télévision étaient présentes, dont Al-Jazeera, Al Arabiya, France 24, TVE, Sky News et la télévision espagnole. Des correspondants de journaux internationaux ont aussi assuré la couverture de ce conclave, à leur tête Jeune Afrique, El Pais et le Washington Post.

L'agence marocaine de presse (MAP) figure à la tête des établissements médiatiques ayant couvert cet événement important à travers ses dépêches, mais également via sa chaîne d'information en continu "M24" ou encore la Radio d'information marocaine "RIM Radio". La MAP a ainsi assuré la transmission en direct de la séance d'ouverture et des points de presse, outre des correspondances tout au long de la journée.

La presse africaine a été aussi présente en force, d'autant plus que la montée du terrorisme dans le continent a focalisé l'attention des participants à cette réunion ministérielle, qui ont formulé des propositions à même de renforcer les capacités des pays africains en matière de lutte contre ce phénomène. Parmi ces supports africains, on cite Africa24, la télévision sénégalaise et la télévision béninoise, entre autres.

Cette présence médiatique remarquable s'explique d'abord par le thème de la réunion, à savoir la lutte contre Daech, mais également par sa tenue en Afrique qui fait face à la menace de ce groupe terroriste.

Les différents supports médiatiques ont ainsi mis l'accent sur les défis majeurs de cette réunion, à travers des articles, des entretiens et des reportages sur les détails de cet événement important.

Ce succès médiatique vient s'ajouter à d'autres succès dont la présence remarquable des membres de la coalition, avec 79 ayant répondu à l'invitation. Cet événement international a été marqué par la présence de 47 ministres, dont 38 ministres des Affaires étrangères, qui ont tous participé activement aux discussions, en plus de 400 participants qui ont contribué à la réussite des travaux de cette rencontre.