Cote d'Ivoire: Situation sécuritaire - Des chefs des bureaux centraux nationaux Interpol se concertent à Abidjan

Le Bureau régional Interpol d'Abidjan a servi de cadre le mardi 10 mai 2022, à un séminaire de réflexion sur la lutte contre la grande criminalité et l'épineuse question du terrorisme.

Cette rencontre dénommée 7e réunion des chefs des Bureaux centraux nationaux (Bcn) Interpol de l'Afrique de l'ouest, se tient sur trois jours.

A en croire le chef de bureau Abidjan, Abbé Kedji, cette assise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des enjeux du bureau régional afin de mieux accompagner les agents d'application de la loi.

Au nombre des thématiques, les participants au séminaire ont mis l'accent sur cinq points. A savoir, renforcer les connaissances des chefs des Bcn sur les capacités policières régionale et internationale ; dynamiser la coopération policière régionale et internationale ; recenser les défis des Bcn et leurs attentes en matière de coopération internationale ; évaluer la mise en œuvre des programmes et initiatives d'Interpol dans la région ; discuter des perspectives des Bcn de la sous-région ouest-africaine.

A l'ouverture des travaux, le directeur général de la police nationale, l'Administrateur général de police, Kouyaté Youssouf, a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre en raison des problèmes sécuritaires que rencontrent la plupart des pays de l'Afrique de l'ouest. Notamment, le Mali, le Burkina Faso.

Aussi a-t-il fait remarquer que dans le monde et en particulier en Afrique, le terrorisme prend de l'ampleur. C'est pourquoi, poursuit-il, la coopération policière régionale et internationale mérite d'être renforcée et dynamisée pour permettre aux Etats de lutter efficacement contre ce fléau.

Pour parvenir à l'objectif tant attendu, l'Administrateur général de police a mis l'accent sur la nécessité d'un mécanisme de partage d'informations et de mise à jour des bases de données nationales.

" A titre d'illustration, le principal cerveau de la saisie importante de cocaïne récemment opérée par la police ivoirienne était déjà impliqué dans des trafics de drogue dans le golfe de Guinée. Et même avait été incarcéré dans un pays de l'Afrique de l'ouest pour les mêmes crimes ", a rappelé le directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf.