Cote d'Ivoire: COP15 - La FAO plaide pour une mise à l'échelle des techniques agricoles responsables

L'Afrique subsaharienne, selon la Fao, est la région la plus durement touchée par la désertification et celle où la pauvreté est la plus étendue. Jusqu'à 65% des terres productives sont dégradées, tandis que la désertification touche 45% des terres émergées du continent, menaçant d'insécurité alimentaire 45 millions de personnes.

Ces statistiques effrayantes ont été livrées, hier, en conférence de presse en marge de la Cop 15 d'Abidjan, par la directrice générale adjointe de la Fao, Maria Helena Semeto. A l'en croire, la situation pourrait aller de mal en pis si rien n'est fait pour inverser cette tendance de dégradation des sols et de désertification.

" 95% de ce que nous (les êtres humains Ndlr) mangeons, vient de la terre et 5% des eaux. Cette terre souffre énormément et est aujourd'hui à la limite de l'épuisement. Il y a donc un gros risque qu'elle ne parvienne plus à nourrir la planète. Alors qu'il existe des techniques agricoles éprouvées qui peuvent faire changer positivement la situation. Il faut décider de les employer, mais surtout le faire à l'échelle ", a préconisé le Dga de la Fao.

Ces techniques agricoles dont elle parle sont, entre autres l'agroforesterie, l'agro-écologie, l'économie circulaire. Si la Fao insiste tant sur la reforestation, c'est parce que la désertification tant redoutée commence justement par la déforestation intense.

Cette pratique expose le sol à toutes sortes d'actions de dégradation, faisant disparaître, notamment la matière organique et faisant perdre ainsi la valeur nutritive du sol.

Selon le coordonnateur sous régional de la Fao pour l'Afrique de l'Ouest, Dr Gouantoueu Robert Guéi, qui a co-animé la conférence de presse avec la Dga de la Fao, la désertification est aux portes de la Côte d'Ivoire et si les choses continuent à évoluer dans le sens actuel et qu'il n'y a pas de reboisement, le pays va atteindre l'état de désert.