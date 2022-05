Afrique: L'Egypte veut la tenue de la finale de la LDC sur un site neutre

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) informe avoir reçu une lettre du ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports faisant référence à la demande de la Fédération égyptienne de football (EFA) et du club d'Al Ahly SC de tenir la finale de la Ligue africaine des champions sur un site neutre.

Dans un communiqué, l'instance dirigeante rappelle que "l'Égypte a soumis une candidature pour accueillir la finale de la Coupe de la CAF, mais n'a pas rempli les critères de candidature du pays hôte".

La CAF dit avoir "ensuite attribué la finale de la Ligue des champions de la CAF au Maroc, après que le Sénégal a retiré sa candidature".

Elle assure "apprécier et comprendre pleinement les plaintes et les préoccupations soulevées par Al Ahly SC et l'EFA et s'engage à respecter les principes d'équité, de justice et d'égalité de tous les clubs et associations membres".

Mais la CAF souligne qu'elle "était obligée de respecter et de mettre en œuvre la décision prise par l'ancienne direction de la CAF en juillet 2019, à savoir que la finale de la Ligue des champions serait une finale à un match plutôt que la finale habituelle à domicile et à l'extérieur".

"De plus, peut-on lire dans ce communiqué, la CAF est également liée par les règles de la CAF et de la FIFA qui ne permettent pas de modifier les règles de la compétition une fois la compétition commencée".

Selon le communiqué, le Maroc et le Sénégal "ont été les seuls pays à remplir les critères de candidature du pays hôte, après que la CAF a demandé à ses 54 associations membres de soumettre des candidatures pour accueillir la finale aller simple de la Ligue des champions, l'Egypte n'a pas soumis d'offre".

Toutefois, indique l'instance dirigeante du football africain, "des discussions sont actuellement en cours au sein de la CAF pour revenir à l'ancienne formule d'une finale aller-retour pour déterminer le vainqueur de la Ligue des champions plutôt qu'une finale simple".