Sénégal: Le waqf peut aider à la promotion de l'emploi (expert)

Dakar — Le waqf ou donation en Islam, est un instrument efficace et adapté pour la lutte contre le chômage, a soutenu, jeudi à Dakar, l'expert en finance islamique, Cheikh Oumar Ndiaye.

"Le waqf, de par sa nature et son mode de fonctionnement surtout, peut, s'il est bien utilisé, constituer un instrument efficace et très adapté pour la promotion de l'emploi et de la croissance", a-t-il notamment déclaré.

M. Ndiaye, conseiller technique du coordonnateur national du Programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal (PROMISE), intervenait lors de la deuxième journée du colloque scientifique sur "le Waqf au Sénégal : opportunités d'une croissance inclusive et d'un développement durable."

Il présentait un panel sur "le waqf, facteur de création d'emplois et de lutte contre le chômage de masse et la pauvreté".

Selon lui, "la pauvreté est une réalité au Sénégal et affiche des chiffres inquiétants si l'on se fie aux données publiées par l'ANSD en 2019. Celles-ci font état d'un taux de chômage de 56,1%, "touchant plus les jeunes et les femmes, ainsi que d'une insécurité alimentaire qui affecte 44,9% Sénégalais".

Toutes ces données montrent à suffisance "les nombreuses carences notées dans les différentes politiques et programmes mis en œuvre dans la lutte contre le chômage et la précarité, sans pour autant remettre en cause leur pertinence", a-t-il dit.

D'où l'importance, a-t-il souligné, d'intégrer dans ce processus, "les valeurs de l'Islam en tant que religion, mais aussi, un système de vie qui ne laisse en rade aucun membre de la société".

"Cet Islam qui prône le travail, la solidarité, la redistribution des richesses, la donation telle que le waqf, est une réelle opportunité à saisir dans un cadre formel, en collaboration avec les acteurs publics et privés", a fait valoir l'expert en finance islamique.

"Le secteur privé national qui représente 82% des investissements de ce pays, pourrait fortement contribuer au développement et à la promotion du waqf", a indiqué le directeur exécutif du Club des investisseurs du Sénégal (CIS), Abdoulaye Ly.

Il a sollicité l'organisation d'une "retraite", avec tous les acteurs concernés, y compris les chefs religieux et universitaires, en vue de trouver la meilleure formule permettant d'intégrer les investisseurs privés dans la vulgarisation du waqf, à travers une feuille de route à la fois claire et transparente pour un rapport gagnant-gagnant.