Afrique: La Covid-19 a "radicalement modifié" la manière de travailler en Afrique (OIT)

Dakar — La pandémie de Covid-19 a "radicalement modifié" le lieu et la manière de travailler en Afrique, bouleversant du coup bon nombre de normes et pratiques établies de longue date, indique l'Organisation internationale du Travail (OIT), dans un rapport rendu public jeudi.

Le rapport est basé sur une enquête réalisée auprès de plus de 1 000 entreprises sélectionnées de manière non aléatoire, qui représentent au total près de 7 500 000 employés dans un large éventail de secteurs économiques à travers 15 pays africains.

Le document se base aussi sur plus de 125 entretiens qualitatifs et plusieurs études de cas.

Intitulé "La future normalité : l'évolution des lieux de travail en Afrique - Dix tendances de la pandémie de COVID-19 qui façonnent les lieux de travail en Afrique", le rapport identifie les grandes tendances sur l'ensemble du continent.

"Aucune tendance n'a sans doute mieux défini la période de la pandémie que le passage du travail sur le site au travail à distance", note le document, soulignant que 36% des travailleurs au sein des entreprises interrogées ont travaillé à distance au cours de la pandémie.

"Sans surprise, on constate que le travail à distance est plus répandu parmi certaines catégories de travailleurs, ce qui semble indiquer que le type d'emploi de la personne et le secteur de l'économie dans lequel elle travaille déterminent aussi sa manière de travailler - à présent et pour l'avenir", précisent les auteurs du document.

Ils ajoutent que "l'avenir s'annonce plutôt sous le jour d'un travail hybride que d'un travail entièrement à distance (seules 4 pour cent des entreprises affirment qu'elles vont complètement passer au travail à distance".

"Malgré toutes les difficultés causées par la pandémie, la productivité a progressé ou s'est maintenue au même niveau dans la plupart des entreprises - une conséquence imprévue de la pandémie pour de nombreuses entreprises qui ont été contraintes de trouver de nouvelles façons de faire les choses", renseigne le texte.

Il indique également que 80 % des entreprises sondées dans le cadre de ce rapport ont déclaré que les changements liés au COVID s'étaient traduits soit par une amélioration de la productivité soit par un statu quo.

De plus, fait savoir le rapport, "46% des entreprises consultées ont indiqué que la modification de leurs processus opérationnels avait entraîné des gains de productivité", lesquels "sont dus en partie à la recherche de processus numériques pour remplacer les processus traditionnels".

"80% des entreprises ont révisé leur manière de mesurer la productivité depuis le début de la pandémie ; elles se focalisent de plus en plus sur les résultats comme critère clé de mesure de la productivité. En fait, une grande majorité des entreprises - 81%- disent qu'elles privilégient désormais les résultats comme principale mesure de leur productivité", peut-on lire.

Le texte relève que "les besoins en compétences des entreprises constituent un autre changement majeur. Les compétences en matière de numérique, de communication, d'innovation et de travail en équipe sont apparues comme les principales priorités des entreprises".

"Plus de 40% des entreprises ont cité chacun de ces types de compétences parmi leurs trois plus gros besoins à l'avenir. Les entreprises ont également modifié leur manière de former, de partager les connaissances et de collaborer", renseigne-t-il, ajoutant que l'un des changements "les plus fréquents en matière de formation et de collaboration a été l'essor des cours de formation numériques, adoptés par plus de 50% des entreprises sondées pour ce rapport".

"La pandémie a creusé les inégalités entre hommes et femmes au travail. Les raisons de ce phénomène sont nombreuses et complexes", analyse le rapport, citant la charge du travail de soins non rémunéré, l'augmentation de la demande de soins liée à la fermeture des écoles, etc.

En présentant le rapport à Johannesburg, la directrice du Bureau des activités pour les employeurs de l'OIT, Deborah France-Massin, a indiqué que les changements induits par le COVID auraient des répercussions profondes sur les politiques publiques au cours des années à venir.

"Les tendances décrites dans le rapport et le nouvel accent mis sur l'amélioration de la protection sociale et la réduction de l'économie informelle auraient des conséquences majeures pour l'avenir des lieux de travail", a de son côté déclaré Cynthia Samuel-Olonjuwon, directrice générale adjointe de l'OIT et directrice régionale pour l'Afrique.

Elle a fait remarquer que si certains de ces changements - et leurs conséquences - apparaissent clairement, de nombreuses questions restent sans réponse quant à la portée et à la plénitude de leurs effets sur les sociétés africaines.

"Cependant, a-t-elle soutenu, il est d'ores et déjà clair que ces changements sont d'une ampleur considérable. Il est donc indispensable que les parties prenantes amorcent ou approfondissent dès maintenant le dialogue sur la manière de gérer ces changements", a-t-elle ajouté.