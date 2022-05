Sénégal: Aïssata Tall Sall rappelle la convergence de vues entre Dakar et Bruxelles

Dakar — La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, a rappelé, jeudi, la convergence de vues entre le Sénégal et l'Union européenne (UE), qui "partagent la vision d'un monde plus juste, plus équitable et sans discrimination".

"Le Sénégal et l'Union européenne partagent la vision d'un monde plus juste, plus équitable et sans discrimination, un monde qui est pour le respect du droit international, du multilatéralisme, des droits de l'homme, de la démocratie et toutes les valeurs civilisationnelles qui fondent le monde moderne", a-t-elle dit.

Elle intervenait à l'occasion de la conférence de presse de l'ambassadrice de l'Union européenne, Irène Mingasson, et des ambassadeurs des pays de l'UE au Sénégal, dans le cadre de la "Quinzaine de l'Europe 2022".

Aïssata Tall Sall indique que le Sénégal et l'UE partagent également la vision d"'un monde dans lequel vont primer la paix et la sécurité, un monde où tous le peuples pourront travailler dans l'harmonie, la concorde et la paix".

Au plan politique, elle a aussi rappelé les relations qui lient le Sénégal à l'Union européenne, lesquelles, dit-elle, ont permis d'élever le partenariat à un niveau supérieur.

"C'est la première fois que l'Union européenne discute avec un tiers continent qui est l'Afrique, parce que pour elle l'Afrique est un partenaire privilégié, et pour l'Afrique, l'Europe est un partenaire indispensable", a-t-elle déclaré.

En guise d'exemple, elle a rappelé la stratégie européenne pour le Sénégal 2018-2023 qui, avec une allocation budgétaire de 650 millions d'euros, soit plus de 400 milliards de francs CFA, a fait de l'UE et de ses Etats membres les premiers partenaires au développement du Sénégal.

"Jeunesse au présent, Amoul Bayi" est le thème de la quinzaine de l'Europe 2022, qui marque le 72ème anniversaire de la signature de la Déclaration de Schuman, l'acte fondateur de l'UE qui se veut "un projet ambitieux qui visait à instaurer une paix durable dans un contexte d'après-guerre".

"Aujourd'hui, alors que l'Europe et le monde entier font face aux conséquences dramatiques de la guerre en Ukraine, il est essentiel de réaffirmer cet engagement de l'UE à œuvrer pour la paix, la démocratie, la solidarité et la coopération, en Europe et dans le monde entier", souligne la délégation de l'UE à Dakar.

"Au Sénégal, l'UE commémore la Journée de l'Europe en célébrant son partenariat solide et constant avec le Sénégal, ainsi que son engagement envers la jeunesse sénégalaise."

Durant les quinze jours de commémoration, "l'UE organise une série d'évènements et de rencontres avec des jeunes sénégalais et sénégalaises de divers horizons".

"En effet, cette Quinzaine de l'Europe s'inscrit dans le cadre de l'Année européenne de la jeunesse, qui vise à amplifier la voix et l'action portée par la jeunesse en Europe et à travers le monde".