Algérie: Fabrication mécanique - Augmenter le taux d'intégration nationale

Ouargla — L'importance d'augmenter le taux d'intégration nationale à travers le renforcement des capacités algériennes de production des biens et services, a été soulignée jeudi à Hassi-Messaoud (Ouargla) par des professionnels, au terme des journées techniques dédiées à la fabrication mécanique et l'usinage des pièces de rechange.

Cette approche vise à répondre au mieux et de manière efficiente aux besoins du groupe Sonatrach, tout en réduisant considérablement le poids des importations, a-t-on indiqué lors de ces journées techniques.

Ces journées techniques visent, selon Mohamed Daoud, directeur central de l'approvisionnement et de la logistique de Sonatrach, dans le cadre de "la mise en œuvre de la politique des pouvoirs publics visant la promotion du contenu local et l'intégration nationale".

Cette politique est traduite par un certain nombre de manifestations organisées dans plusieurs régions du pays, notamment celle de la conception et de la fabrication de pièces de rechange mécaniques à Oran, où 22 entreprises nationales ont été pré-qualifiées pour des prestations dans la conception et la fabrication de pièces de rechange mécanique, a-t-il rappelé.

Pour le bilan-2021, le même responsable a fait savoir que Sonatrach a enregistré "plus de 1.700 contrats signés avec des entreprises algériennes, pour un montant global de plus de 430 milliards DA, l'équivalent de 3,2 milliards de dollars US".

"Ceci représente aussi 81 % des contrats signés par l'ensemble des structures et filiales de Sonatrach", a-t-il ajouté.

Approchés par l'APS, des représentants d'entreprises ont exprimé le souhait d'encourager la production nationale afin de minimiser l'importation.

A titre exemple, Messaoudi Badreddine, ingénieur à l'Entreprise parapétrolière algérienne spécialisée dans le forage (ENAFOR), a mis en avant les efforts de l'entreprise pour promouvoir la relance de l'outil de production nationale, notant que cette démarche est justifiée par plusieurs conventions de partenariat avec des entreprises nationales, afin d'assurer la fabrication de certains équipements nécessaires à l'outil de production national, y compris la pièce de rechange.

Pour Saber Lahcen, représentant de l'entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP), la participation à cette manifestation a pour objectif "d'exprimer nos besoins concernant notamment l'outillage de différentes disciplines mécanique, électrique, instrumentation et autres", et si l'on trouve des fournisseurs locaux, ça serait encore mieux".

Des représentants d'unités et entreprises de production de l'Armée nationale populaire (ANP) ont saisi l'occasion pour présenter leurs produits et savoir-faire pour accompagner l'industrie nationale, la sous-traitance dans le domaine de la fabrication mécanique en particulier.

Une centaine d'exposants ont pris part aux journées techniques dédiées à la fabrication mécanique et l'usinage des pièces de rechange, dont des professionnels du secteur des hydrocarbures, entreprises nationales publiques et privées versées dans des domaines liés à l'industrie, la maintenance industrielle, la mécanique, la fabrication de pièces, les équipements et les machines outils, en plus d'établissements de l'ingénierie, de l'étude technique et de la recherche scientifique.