Algérie: Justice - Plus de 6000 détenus passeront l'examen du BAC

Alger — Plus de 6000 détenus au niveau national passeront l'examen du baccalauréat (session juin 2022), a fait savoir, jeudi à Alger, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales, le ministre a fait état de "plus de 6000 détenus inscrits à l'examen du baccalauréat, plus de 4000 autres à l'examen du brevet d'enseignement moyen (BEM), au niveau des établissements pénitentiaires à l'échelle nationale, et quelque 6000 détenus inscrits dans la formation professionnelle".

A ce propos, il a mis en valeur "les efforts des acteurs ayant contribué à la mise en exécution de cette politique carcérale qui a fait ses preuves de l'aveu d'organisations nationales et internationales".

Par ailleurs, quelque 68.830 détenus ont pu contacter leur famille via le téléphone fixe, au cours du premier semestre de l'année en cours, après avoir doté les établissements pénitentiaires du matériel nécessaire, a ajouté le ministre.

Après avoir précisé que "le problème de la distance entre les détenus et leurs proches concernait essentiellement une seule catégorie des établissements pénitentiaires, à savoir les établissements de rééducation et de réadaptation englobant les détenus dont les peines à purger dépassent les 5 ans", le ministre a souligné que "les établissements de rééducation sont souvent proches des familles des détenus, et par conséquent, il n'y a aucun problème de déplacement pour les familles".

Par ailleurs, M. Tabi a rappelé que son secteur veillait à la mise en œuvre du principe de rapprochement de la justice du citoyen et à la création de nouvelles structures pour proposer "un service public au niveau des aspirations du citoyen", ajoutant que la création de nouvelles structures, à l'instar des tribunaux, exigeait une série de normes, entre autres, "l'intensité de l'activité judiciaire et la disponibilité des ressources humaines et matérielles".

Répondant à une question relative à la possibilité pour les titulaires de licences et de masters en droits de participer à des concours organisés par le secteur, dont le concours pour accéder aux postes de l'huissier de justice et de notaire, le ministre a expliqué que cela "nécessitait une révision intégrale", soulignant que ses services "s'employaient à orienter la spécialité dans les professions de la justice à travers l'ouverture de spécialités dans les cycles universitaires liées à ces professions".