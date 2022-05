Algérie: Formation - Des instructions pour exploiter les postes accordés à la promotion interne

Alger — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a affirmé, jeudi à Alger, que les directions de wilayas de la formation et de l'enseignement professionnels avaient été instruites à l'effet d'accorder un "intérêt particulier" à l'exploitation des postes accordés à la promotion interne et aux diplômés pour tous les fonctionnaires remplissant les conditions requises.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par le vice-président Ben Lakhal Fétas, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le ministre a déclaré que "les directions de wilayas de la formation et de l'enseignement professionnels ont été instruites à l'effet d'accorder un intérêt particulier à l'exploitation des postes destinés à la promotion internes et aux diplômés pour tous les fonctionnaires remplissant les conditions requises", et ce "pour traiter la question de certains retards" enregistrés dans la régularisation des dossiers des diplômés après le recrutement.

Le ministère a procédé à "l'élaboration d'une fiche technique" pour recenser tous les travailleurs de cette catégorie, pour demander aux instances concernées une dérogation de promotion sur épreuve professionnelle ou promotion interne de tous les fonctionnaires justifiant des années d'exercice effectif avec transfert automatique de leurs postes actuels, ainsi que ceux ayant accompli leurs études universitaires, "pour que ces postes soient à égalité avec les grades d'équivalence des diplômes obtenus après le recrutement".

Plusieurs secteurs sont concernés par le rejet de certaines demandes de promotion sur diplôme pour les corps communs de la formation professionnelle et non seulement la tutelle, a-t-il fait savoir, ajoutant que "cela est dû à la situation financière exceptionnelle qu'induit le manque de ressources budgétaires et la nécessité d'adopter une politique de rationalisation des dépenses, notamment en matière de ressources humaines".

"Le secteur compte plus de 15.000 fonctionnaires relevant des corps communs", a relevé le ministre, précisant que "ces postes budgétaires, tous grades confondus qu'ils soient administratifs ou liés aux enseignants, étaient octroyés dans le cadre du budget de fonctionnement" en vertu des PV des commissions paritaires et ce "en consécration des principes de transparence et d'égalité entre toutes les catégories des travailleurs".

D'après le ministre, le secteur s'emploie à motiver les employés désirant améliorer leur niveau scolaire en les autorisant à poursuivre les études supérieurs en parallèle avec leur carrière professionnelle. En revanche, ajoute-t-il, cette procédure constitue une charge supplémentaire en raison du nombre élevé des titulaires de diplômes supérieurs après le recrutement qui dépasse le nombre des postes ouverts chaque année.

A rappeler que l'administration centrale a procédé au règlement de plus de 500 cas parmi les fonctionnaires des corps communs conformément aux dispositions de la circulaire n04 du 30 novembre 2017 de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative relative à la promotion des fonctionnaires appartenant aux grades mis en voie d'extinction.