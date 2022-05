Algérie: Arkab évoque avec un Commissaire de l'UA le renforcement de la coopération

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger le Commissaire de l'Union Africaine (UA) au Développement Economique, au Commerce, au tourisme et aux Mines, Albert M. Muchanga, pour évoquer les voies et moyens de renforcer la coopération entre la commission de l'UA et l'Algérie dans le domaine de l'énergie et des mines, a indiqué jeudi le ministère dans un communique.

"Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération à travers une coordination plus effective entre la commission de l'Union africaine et l'Algérie dans le domaine de l'énergie et des mines. Ils ont appelé à renforcer les consultations économiques, les échanges d'expérience et la formation", a fait savoir la même source.

Pour sa part, le Commissaire de l'UA a souligné la nécessité de renforcer les initiatives de coordination, de coopération et d'intégration régionales avec les Etats membres de l'UA et les communautés économiques régionales, notamment dans le secteur de l'énergie et des mines, rapporte le communiqué.