Maroc: Inauguration à Kénitra de la nouvelle usine Adient Automotive Seating Maroc

Une unité spécialisée dans la fabrication des coiffes pour sièges automobiles

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a présidé, mercredi à Kénitra, la cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine Adient Automotive Seating Maroc, réalisée pour un investissement de 72 millions de dirhams.

Spécialisée dans la fabrication des coiffes pour sièges automobiles, cette unité réalisée dans la zone d'accélération industrielle de Kénitra (Atlantic Free Zone) sur une superficie totale de 25.000 m², dont 10.000 m² construite et une extension prévue de 6.500 m², emploie actuellement 600 personnes avec une projection de plus de 1.300 emplois d'ici 2025, rapporte la MAP.

Avec 33% de part du marché mondial, les ventes d'Adient Automotive Seating Maroc s'élèvent actuellement à 24 millions de dollars équipant plus de 250.000 véhicules annuellement, notamment les marques du groupe PSA, alors que l'objectif, à court terme, est d'atteindre les 100 millions de dollars et l'équipement de 750.000 véhicules à l'horizon 2025.

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence du responsable de la division EMEA, Michel Berthelin, et du directeur général, Mohamed Al Fatine, des autorités locales et des industriels de la zone franche de Kénitra, M. Mezzour a indiqué que "grâce au leadership de S.M le Roi Mohammed VI, le Maroc s'est doté d'une base automobile industrielle dont la compétitivité fait d'elle, désormais, un relais certain de croissance et d'exportation pour les leaders mondiaux".

Et d'ajouter que ce nouvel investissement d'Adient en donne un exemple éloquent. "En renforçant sa présence au Maroc, le groupe renforce aussi sa position de leader sur le marché local tout en devenant une plateforme importante d'exportation vers le marché automobile de l'Europe du sud. Ce qui consolide davantage la chaîne de valeurs automobile marocaine et crée l'écosystème Adient en permettant de localiser les fournisseurs du groupe et d'accroître le taux d'intégration et de belles perspectives pour créer des opportunités d'emploi stables et de qualité pour nos jeunes", a fait savoir M. Mezzour.

De son côté, M. El Famine a affirmé qu'"avec cet investissement, le groupe Adient entame une nouvelle étape dans sa contribution au développement durable du Royaume du Maroc".

"Vu l'importance du groupe Adient dans le secteur automobile mondial avec 33% de part du marché mondial, notre ambition est de contribuer davantage au développement de l'écosystème automobile en favorisant les entreprises locales et en augmentant plus le taux d'intégration", a-t-il relevé.

Adient Automotive Seating Maroc contribue d'une manière notable au développement de l'écosystème automobile industriel marocain avec un taux d'intégration des composants locaux prévu, dans un avenir proche, à plus de 45%.

Le groupe prévoit également le lancement d'un écosystème fournisseurs visant à assurer le développement de la chaîne de valeurs automobile au Maroc et à confirmer la volonté du groupe de développer de nouvelles activités au Maroc, incluant notamment les appuie-têtes et les accoudoirs, indique le ministère de l'Industrie et du Commerce dans un communiqué.

Dans ce cadre, il a été procédé à la signature d'un protocole d'accord avec le fournisseur "SAGE" pour un investissement total de 78 MDH et une création de 220 emplois directs.

Le groupe Adient compte aussi créer un centre technique et d'ingénierie de coiffes au Maroc pour le développement et le design produit. Premier de son genre dans le Royaume, ce centre technique permettra de générer 50 postes d'ingénieurs.

Adient s'est installé au Maroc en 2018 avec l'inauguration de sa première usine à l'Atlantic Free Zone (AFZ), d'une superficie de 8.500 m², sur un total de 18.000 m², nécessitant un investissement de 150 millions de dirhams et employant 245 personnes.

Dans le monde, le groupe produit 20 millions de sièges par an et emploie 80.000 personnes dans 208 unités de production situées dans 33 pays.

Leader sur le marché des systèmes de sièges complets, Adient dessert tous les grands constructeurs automobiles du monde, offrant des solutions intelligentes qui garantissent la sécurité, la durabilité, le confort et le style.

Le groupe maîtrise l'ensemble du processus de production allant de la conception, l'ingénierie, la fabrication à l'assemblage.

Adient est aussi leader technologique et innovant dans la formulation de mousse de polyuréthane et la fabrication de produits à base de mousse. Il offre aux constructeurs automobiles une source unique pour tous leurs besoins en métaux et mécanismes et un ensemble inégalé de ressources et de capacités.

Dans toutes ses usines à travers le monde, Adient s'engage à avoir des pratiques commerciales en conformité avec les exigences de protection de l'environnement, du développement durable et des meilleures pratiques en matière de gouvernance.

L'objectif est d'agir de manière à réduire l'impact des activités d'Adient sur la planète et de se concentrer sur des améliorations socio-économiques profitables à l'ensemble des collaborateurs et partenaires.