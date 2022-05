Maroc: Clôture du championnat des sports collectifs à l'UM5 de Rabat

La cérémonie de clôture du championnat des sports collectifs, organisé par l'Université Mohammed V de Rabat, s'est déroulée, mercredi dans la capitale du Royaume, avec la tenue des finales de mini-foot masculin et féminin.

Cette cérémonie, marquée par la présence des anciens internationaux Noureddine Naybet et Aziz Bouderbala, de responsables sportifs et universitaires, de professeurs et d'étudiants, s'inscrit dans le cadre des activités sportives de l'université pour la saison 2021-2022 avec pour objectifs de favoriser l'intégration et le développement de la coexistence entre les étudiants.

Pour le président de l'UM5, Mohammed Rhachi, l'ensemble des participants ont fait de cet événement un succès, faisant valoir l'esprit positif qui règne au sein de l'espace universitaire.

Au regard de la bonne ambiance ayant marqué cette manifestation et l'importance du sport universitaire, des accords de partenariat ont été signés dans le but d'encourager les sports universitaires et leur pratique par les étudiants, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

Pour Aziz Bouderbala, le sport joue un rôle important au sein de la société et son encouragement et sa promotion au sein des établissements universitaires constitue une action importante au service des étudiants.

La cérémonie de clôture de cet événement a été l'occasion de la signature de quatre accords de partenariat et de coopération pour promouvoir le sport universitaire et encourager sa pratique entre l'Université Mohammed V de Rabat d'une part, et les Fédérations Royales de handball, de basket-ball et de volleyball et la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, d'autre part.

A cet égard, le président de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, Hamid El Aouni, a souligné que ces accords donneront une forte impulsion aux étudiants et à ceux en situation de handicap qui pourront prendre part aux compétitions organisées par l'UM5 ou les Fédérations Royales signataires desdits accords.