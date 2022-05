Sénégal: Festival de Cinéma Saint-Louis'Docs - À la Place Faidherbe, la chaleur du public illumine la 13ème édition

Le Festival international du film documentaire de Saint-Louis a démarré, mardi soir, avec un lancement officiel et une projection reçus à la Place Faidherbe. C'était une occasion pour cet espace mythique, rénové récemment, de renouer avec la fête et les Saint-Louisiens. Il fait partie de la dizaine d'espaces de projection publique partagée dans toutes les zones de la commune, dont le faubourg de Sor cette année, et Gandiol.

C'était un mardi soir festif. Aux abords du petit bras du fleuve, en face du pont Moustapha Malick Gaye qui relie Guet Ndar à l'île de Saint-Louis, le public était venu nombreux se masser devant l'écran de projection pour suivre le lancement de la 13ème édition du film documentaire de Saint-Louis (Stlouis'Docs).

Un public " d'ouverture " encore plus consistant que les deux années précédentes. Le spectre du coronavirus semble vaincu. Il n'y avait pas de masque de protection sur les visages, les étreintes sont chaleureuses, les discussions sont bien animées, la clameur s'empare des badauds et il y a même de la marmaille occupée aux alentours à ses jeux enthousiastes. La foule était aussi présente pour l'un des tout premiers grands événements organisés sur le béton de la Place Faidherbe. Cela, après sa rénovation encore en cours, qui a expédié la statue Faidherbe au musée du Crds.

Le Stlouis'Docs retrouve ainsi la grande chaleur du public et son lieu de projection principal après trois éditions. Même le froid, que les organisateurs essayaient d'éviter en programmant le festival en mai au lieu de décembre, s'est invité à la fête. Il a débarqué dès après le crépuscule, tout taquin mais moins violent qu'en fin d'année. Les invités qui sont venus hors de Saint-Louis en ont été tout à fait surpris. Cette fraîcheur n'a toutefois pas empêché la communion et la fête, qui s'est organisée autour de la projection de deux films.

Le premier diffusé, " Mbas mi ", est une production de 8 minutes réalisée par le doyen Joseph Gaï Ramaka, en 2020. Le réalisateur de " Karmen " et " Et si Latif avait raison ! " est par ailleurs le président du jury de la sélection officielle compétitive du festival. Son court-métrage " Mbas mi " montre Gorée dans son obscurité et sa sérénité impuissante imposée par la pandémie de Covid-19. En cette période, elle était devenue une île morne, sans vie. Le " Mbas " (pandémie) l'avait couverte de son désastre et de son désarroi. Il l'avait asphyxiée économiquement et, surtout, socialement. Une voix off puissante, rauque, prononce le mélodrame. Le film " Mbas mi " est inscrit dans " Sénégal en Docs ", la nouvelle section du festival. C'est un panorama pour valoriser la production documentaire sénégalaise. Il est constitué de films d'auteurs émergents comme de cinéastes sénégalais expérimentés. Ce programme va permettre de découvrir des premiers films documentaires produits au sein d'écoles de cinéma ou d'ateliers de formation.

Démocratisation du cinéma:

Le second film, " Aya ", a duré 90 minutes. Ce long-métrage signé Simon Coulibaly Gillard traite de l'érosion côtière. Le public, constitué grandement d'habitants du village pêcheur de Guet Ndar, a été particulièrement réceptif. Les commentaires l'ont montré. On entendait un homme plaisanter de la manière des Ivoiriens de griller et de sécher le poisson, ou un autre s'extasier quand leurs compères pêcheurs dans le film débarquent leurs pirogues. Ils ont également été sensibles de leurs moyens d'exercice rudimentaires, mais aussi à leur exil sur le continent pour fuir le sinistre.

En effet, le réalisateur montre dans le film l'exode de ces insulaires qui perdaient leurs terres avec l'érosion côtière et qui étaient désarmés devant les squelettes exhumés par les vagues marines. Ça leur a certainement rappelé la menace sur les cimetières de Thiaka Ndiaye et leur déplacement vers le quartier Khar Yalla, à la sortie de Saint-Louis.

Une autre jeune dame a également émis une remarque qui a fait sourire. Elle assistait à la projection sur l'invitation de son amie qui l'accompagnait. Elle n'était pas très emballée au début car elle pensait devoir regarder un documentaire du style National Geographic ou Arte. En fin de projection, elle a dit toute sa surprise de " voir un film comme à la télévision, avec une histoire ". Elle parlait de fiction, en fait. Et elle n'était pas impertinente. Le film " Aya " est effectivement une docu-fiction (un mix de documentaire et de fiction).

C'est aussi cela le Festival international du film documentaire de Saint-Louis. Stlouis'Docs se veut avant tout un rendez-vous public qui permet de favoriser la création d'espaces de débats citoyens, ouverts à tous. C'est pour contribuer à la démocratisation du cinéma et la lutte contre les exclusions en favorisant l'accès à la culture cinématographique pour tous, avec des thèmes qui interrogent l'identité, le quotidien et l'humanité.

" Aya " fait partie des trois films de l'autre section inédite du StLouis'Docs, dénommée " Résonances ". Ce nouveau porte l'ambition de mettre en lumière des films engagés pour les droits humains, la défense de l'environnement et de la justice sociale. On y trouve des films contemporains et du patrimoine cinématographique. Tout comme la section " Sénégal en Docs ", " Résonances " n'est pas en compétition. Dans cette édition, il y aura en tout 35 films projetés dont 13 sont en compétition.