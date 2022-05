Burkina Faso: "Ensemble pour le Faso" - Le cri de guerre de 5 partis

Dans le cadre de la matérialisation de leur alliance pour une synergie d'action, les organisations et partis politiques dont l'Alliance panafricaine pour la refondation/Tiligré (APR/Tiligré), le mouvement SENS, le Parti de la renaissance nationale (PAREN), le Parti pour la démocratie et le socialisme (PDS) et les Progressistes unis pour le renouveau (PUR) étaient face aux hommes de médias.

Ils ont procédé à la signature de la charte de leur alliance dénommée " Ensemble pour le Faso ". Objectif : créer une organisation politique en vue d'offrir aux peuples burkinabè et africain une alternative politique crédible et ambitieuse construite sur le socle des valeurs culturelles endogènes. C'était le jeudi 12 mai 2022 à Ouagadougou.

Touchés par la crise multidimensionnelle sans précédent, cinq organisations et mouvements politiques, à savoir l'Alliance panafricaine pour la refondation/Tiligré (APR/Tiligré), le mouvement SENS, le Parti de la renaissance nationale (PAREN), le Parti pour la démocratie et le socialisme (PDS) ainsi que les Progressistes unis pour le renouveau (PUR), ont décidé de fédérer leurs énergies afin d'en venir à bout. Selon les explications des orateurs du jour, ils comptent placer leur action politique sous le sceau du patriotisme, du développement et de la lutte contre la mal gouvernance.

A les entendre, ils sont engagés, d'une part à construire avec le peuple un projet politique autour d'une vision claire, adaptée et surtout en rupture totale avec la mal gouvernance et, d'autre part, à reconquérir la souveraineté pleine des peuples. En outre, ils fondent leur espoir et leur espérance sur la jeunesse, car c'est sur elle que repose le devenir du Pays des hommes intègres en matière de mobilisation, de capacités entrepreneuriales et d'initiatives créatrices, entres autres. Selon eux, ils entendent créer les conditions d'une plus grande implication et d'une meilleure représentation des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale.

S'agissant de la coopération internationale, l'ancien ministre de la Culture Abdoul Karim Sango a martelé qu'ils n'étaient ni pro-russes, ni pro-français car, a-t-il affirmé, selon lui, personne ne viendra sauver le peuple burkinabè à sa place.

A écouter l'un des conférenciers, en l'occurrence Guy Hervé Kam du mouvement SENS, ils sont conscients des défis multiples sur les plans politique, social, économique, sécuritaire et géostratégique à relever pour le bonheur du peuple. " La présente démarche doit permettre à nos organisations membres du regroupement, sur toute l'étendue du territoire, de défendre des positions communes et concertées sur toutes les questions d'intérêt national ", a-t-il ajouté. Et de préciser qu'ils vont tirer des leçons des échecs répétés de tentatives de regroupement de partis politiques au Burkina Faso et en Afrique.

Quant à Ahmed Aziz Diallo, il a affirmé que ce lancement de leur alliance n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait eu la chute du MPP, car ils avaient déjà leur point de vue critique sur la gouvernance du pays. " Notre objectif, c'est de proposer de nouveaux projets politiques alternatifs, notamment la lutte contre le terrorisme et la mal gouvernance, et d'apporter des solutions politiques ", a-t-il indiqué. Sur la question sécuritaire, il reconnaît qu'ils n'ont pas de formule magique pour le MPSR mais dit qu'ils ont tous intérêt à ce qu'ils réussissent.

Fondée sur une charte d'unité d'action politique, l'alliance " Ensemble pour le Faso " est composée de deux organes, à savoir la conférence des présidents, notamment les présidents des organisations politiques membres ou leur représentant, qui est l'instance suprême du regroupement, et sa présidence est tournante tous les mois. Les conférenciers du jour ont précisé que les partis gardent leur autonomie de fonctionnement, sauf qu'ils se sont mis d'accord pour entreprendre des démarches qui leur permettront d'aller prudemment vers la réalisation de leur vision.