Sahara Occidental: L'Assemblée nationale sahraouie appelle à agir urgemment en faveur du combat de la famille de Sultana Khaya

Abuja — Le président de l'Assemblée nationale sahraouie, membre du secrétariat national, Hamma Salama a appelé les chefs de Parlements africains à agir en urgence pour soutenir les militants des droits de l'Homme à l'instar de la famille de Sultana Khaya, ainsi que des prisonniers politiques sahraouis qui croupissent dans les geôles marocaines dans des conditions déplorables.

Dans son allocution mercredi devant l'Assemblée des chefs de parlements africains, réunie dans la capitale nigériane Abuja, M. Hamma Salama a passé en revue les exactions marocaines perpétrées sur le territoire sahraoui sous occupation militaire marocaine, rappelant notamment l'état de siège imposé, depuis le 19 novembre 2020, sur la maison de la famille Ibrahim Khaya.

Le président de l'Assemblée nationale sahraouie a rappelé que la situation de Sultana Khaya et de sa famille "s'aggrave de jour en jour, et qu'ils souffrent constamment sans possibilité d'accéder aux soins médicaux à cause du siège imposé à leur maison".

La violence physique et psychologique exercée contre l'activiste Sultana Khaya et d'autres membres de sa famille "n'est qu'un exemple de la brutalité, des mauvais traitements et de la cruauté dont sont victimes les civils sahraouis, particulièrement les femmes, les filles,et les défenseurs des droits de l'Homme", a-t-il conclu.