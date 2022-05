Sénégal: Rapport de l'Ofnac - Macky plaide une prise en charge "avec diligence" des recommandations

L'office national de lutte contre la fraude et la corruption a livré, le 10 mai 2022, son rapport au président de la République. Ce que semble apprécier ce dernier qui félicite la présidente dudit office. En effet, le chef de l'Etat réitère son attachement à la lutte anti-corruption à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (2020-2024), validée le 16 septembre 2020 en conseil des ministres pour un coût évalué à 5.764.000.000 FCFA.

Ainsi, demande-t-il aux membres du gouvernement d'accentuer le soutien au déploiement intensif et au suivi-évaluation de cet instrument consensuel de pilotage et d'examiner avec attention les recommandations des rapports de l'OFNAC. Pour ce qui est du déroulement adéquat du processus lié aux élections législatives du 31 juillet 2022, le chef de l'Etat charge le ministre de l'intérieur et celui en charge des élections, de prendre toutes les mesures et dispositions requises, en relation avec la CENA ; et demande aux acteurs politiques de veiller à la consolidation de la stabilité sociale et du rayonnement démocratique international du Sénégal.