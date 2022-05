Cote d'Ivoire: Hommage à Amadou Soumahoro - Adama Bictogo fait des confidences sur ses liens avec le disparu

Adama Bictogo, conscient que l'on ne peut vivre sans heurter son semblable, s'est excusé auprès d'Amadou Soumahoro pour des paroles proférées ou actes posés qui auraient contrarié le défunt président de l'Assemblée nationale.

Devant le grand monde rassemblé, il a crié haut et fort, la voix larmoyante : " Si par mon engagement, l'homme de mission que je suis, par le caractère que j'ai, lié à mon engagement, je t'ai offensé, Tchomba, devant les parents, je te demande pardon ; pardon, au nom de tous ceux qui t'ont offensé. Et à toi aussi, pardonne-nous parce que ici sur la terre, dans la vie des hommes, il arrive de nous tromper ", s'est-il excusé.

Le secrétaire exécutif du Rhdp, poursuivant son témoignage émouvant, qui a fait pleurer presque toute l'assistance, a soutenu qu'en dépit de ce qui se raconte, Amadou Soumahoro et lui ont été complices, partageant ensemble des moments inoubliables, parfois passionnants et difficiles, dans la lutte pour l'accession au pouvoir de leur parti.

En guise d'exemple, il a confié qu'au soir de sa vie, presque affaibli par la maladie, Amadou Soumahoro l'a invité à deux reprises chez lui à son domicile pour parler avec lui. Cette première rencontre, selon Adama Bictogo, a porté essentiellement sur le souvenir de la lutte glorieuse et des moments de braise dans la vie du Rdr.

Lors de la seconde entrevue, le secrétaire exécutif des Houphouétistes a laissé entendre que ce jour-là, c'est un Amadou Soumahoro luttant vainement avec la maladie qui s'est adressé à lui : " Bictogo, je suis fatigué. C'était la première fois, dans son combat contre la maladie, que Tchomba me recevait seul pour me dire Bictogo, je suis fatigué. J'ai commencé à couler des larmes. Je lui ai dit : Tchomba, repose-toi, laisse nous faire. Il a répondu, je vais me reposer ", a-t-il révélé. Puis de confesser : " Je suis parti de chez lui et j'ai dit au Président que je viens de prendre un coup. Et que n'eut été la mission que vous me confiez, je n'ai plus la force, parce que ce que je viens de vivre est difficile à supporter ".

Fort de ces confidences, Adama Bictogo a affirmé qu'il était dans l'intimité du fils de Séguéla qui avait confiance en lui et en ses capacités de meneur d'hommes, au point qu'il l'avait chargé de veiller sur son fauteuil à l'Assemblée nationale. Et il a repris mot pour mot ce que le Tchomba lui a demandé à cette occasion : " Adama, tu iras à l'Assemblée parce que tu devras surveiller mon tabouret. Je parle à mon jeune frère. Je ne parle pas au secrétaire exécutif ".

Bictogo a argué que le disparu était un homme fort de caractère qui ne laissait personne indifférent. Ce qui le rendait atypique. Il a salué l'ancien secrétaire général par intérim du Rdr. Il a pris l'engagement de veiller sur sa famille. Avant de prier le Ciel de faciliter son passage de la terre vers le paradis.