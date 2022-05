Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Raoul Aby dote Zone 4 d'un groupe scolaire

Le député-maire de Marcory, Raoul Aby a inauguré, le jeudi 12 mai 2022, le groupe scolaire M'Bè N'dépo du quartier Zone 4C.

Rapprocher les élèves des écoles et offrir un cadre idéal pour leurs études. Telles sont les missions que se sont assignées le maire Raoul Aby et le conseil municipal de Marcory. C'est dans ce cadre que la mairie a bâti et rénové le groupe scolaire M'Bè Adépo du quartier Zone 4C qui s'étend sur 3240 m2. En plus de la construction et de la rénovation, les bureaux et les classes de l'établissement ont été entièrement équipés.

Toutes les salles d'enseignement sont pourvues de tableaux à marqueurs, de quatre brasseurs d'air et de cent dix tables-bancs importées pour le primaire. Le groupe scolaire bénéficie aussi d'un bloc sanitaire abritant deux latrines et deux douches pour les élèves.

Il faut souligner que cette initiative entre dans le cadre du projet du conseil municipal de Marcory baptisé : " Rénovons et bâtissons nos écoles " qui vise, entre autres, à mettre les établissements au niveau standard comme le groupe scolaire M'Bè Adépo qui dispose désormais d'une maternelle, d'une cantine, d'une bibliothèque, d'un bureau de directeur entièrement équipé, et d'un logement de deux pièces pour le gardien.

La mairie a aussi construit une inspection d'enseignement préscolaire et primaire comprenant douze bureaux d'agents et deux pour les directeurs. " Nous avons pris un engagement avec les populations d'offrir des groupes scolaires de qualité. Cet établissement est le couronnement de nos promesses ", a fait savoir le député-maire de Marcory.

Réceptionnant les clés du groupe scolaire, la sous-directrice du préscolaire et du primaire à la direction des écoles, lycées et collèges, par ailleurs représentante de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Jeannette Aka Kouamé, a qualifié cette école de " joyau architectural ". Elle a, en outre, félicité le maire et son conseil municipal pour la réalisation de cet établissement scolaire et du bâtiment de l'inspection primaire.

Pour elle, cette école permettra aux enfants et à leurs encadreurs de travailler dans un environnement sain. " Je suis très fière et je remercie le maire et son conseil municipal pour cette initiative ", a conclu Mme Aka Kouamé.