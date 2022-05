Cote d'Ivoire: Commémoration de la mort de Bob Marley - 41 ans après, la légende demeure toujours vivante

Tous les 11 mai, le monde entier célèbre l'anniversaire de la mort de Bob Marley. L'engouement suscité par cette commémoration n'épargne également pas la capitale abidjanaise. Et en la matière, le nouveau temple du reggae "AZK Live" sis à Blokhauss, dans la commune de Cocody, a trouvé le timing parfait pour annoncer son ouverture officielle.

" Dans l'optique de dynamiser les actions de notre structure AZK Production, nous avons décidé d'avoir un temple du reggae afin de peaufiner le talent de nos artistes et aussi offrir aux artistes reggae une plateforme d'expression et aux amoureux du reggae, une destination unique et originale. Désormais tous les reggae makers et les mélomanes ont une maison : AZK Live. Avec en projection des concerts d'artistes nationaux et internationaux de grands calibres ", explique Jah Light, artiste-chanteur et manager de ce nouveau temple du reggae qui nous a accueillis le 11 mai 2022, à l'occasion du mémorial Bob Marley.

Pour cette occasion, le AZK Live a refusé du monde. Ils sont venus des quatre coins d'Abidjan, les amoureux de la musique reggae. Personne ne voulait se faire conter l'événement de ce chanteur jamaïcain, qui a révolutionné le monde à travers un style musical iconoclaste.

De " One love" à " No woman no cry" en passant par " Could you be loved" ; " War" et " Redemption song", etc, tous ces titres ont été revisités pour le bonheur des mélomanes. Vêtus pour l'occasion à l'effigie et aux couleurs rastafari de la star du reggae, les adeptes et partisans de ce mouvement ont été tenus en haleine par les nombreux artistes qui ont offert un spectacle de feu.

Le mercure monte, les reggaemen Dimitri, Jah Light, Ras Kalif, Fadal Dey, Kingston Gangsta, Majestic Roots et bien d'autres se succèdent sur la scène et distillent de good vibes. L'espace vibre aux sons et rythmes de la musique de "Jah".

Chacun à sa façon reçoit sa dose en se laissant emporter par les mélodies. En harmonie totale avec les artistes, le public reprend en chœur les belles paroles de Bob Marley, le King, l'intemporel messager de Jah. Comme une messe de mélodies et de chants, le show a continué jusqu'au petit matin à la mémoire de Bob Marley. Jah Bless !