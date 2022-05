Cote d'Ivoire: 4e édition de l'excellence - Le Fonsti prime 23 meilleures étudiantes des filières scientifiques

Vingt-trois (23) meilleures étudiantes dans les filières Science, technologie, ingénierie et mathématiques (Stem) des Universités publiques et grandes écoles de Côte d'Ivoire ont été honorées lors de la 4e édition de la cérémonie de distinction organisée par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti), le Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire (Pasres) et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs) à travers sa Direction en charge des œuvres universitaires de la vie associative et du genre (Douvag).

Cet événement qui a eu lieu le jeudi 12 mai 2022, à l'Hôtel Azalaï de Marcory, vise à encourager la jeune fille à s'orienter dans les filières scientifiques.

Félicitant ces 23 étudiantes qui ont su se démarquer par leur travail, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ouattara Djakalia, a lancé un appel. Il a invité les jeunes filles à s'intéresser de plus en plus à ces disciplines qui sont essentielles au développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Avant de relever le faible taux des filles dans les filières scientifiques qui était de 35,89 % pour l'année académique 2020.

À la fois fière et heureuse de voir ces lauréates aimer les filières scientifiques, Pr Mireille Dosso, titulaire de microbiologie à l'Unité de formation et de recherche en sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny, directrice de l'Institut pasteur de Côte d'Ivoire, par ailleurs marraine de cette 4ème édition de l'excellence, les a encouragées à travailler davantage afin de maintenir le cap.

Cheville ouvrière de l'événement, le secrétaire général du Fonsti, Dr Sangaré Yaya, s'est réjoui du fait que ces lauréates aient vaincu les préjugés et les complexes afin de relever le challenge et de réussir dans ces filières dites " filières réservées " aux hommes.

Pour lui, il est plus qu'utile et bénéfique pour la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence de célébrer, en priorité, la beauté intellectuelle et l'attachement aux valeurs civiques et morales des jeunes filles.

Au nom de ses condisciples, Mlle Opokou Adjobi Marie Sosthène, étudiante en Agro-économie à l'Ecole supérieure d'agronomie (Esa), s'est dite heureuse pour cet honneur national. Aussi, ses amies et elle se sont engagées solennellement à suivre les pas de leurs devancières telles que la marraine de la 4ème édition. Notons que chaque étudiante est repartie avec un ordinateur et une enveloppe d'un million de FCfa.