Cote d'Ivoire: Coopération - Nialé Kaba échange avec la Secrétaire générale adjointe des Nations unies

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a eu une séance de travail avec Usha Rao-Monari, Secrétaire générale adjointe des Nations unies et administratrice associée du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de la COP15 sur la lutte contre la désertification, le mardi 10 mai 2022.

Cette rencontre de travail dont l'objectif était de symboliser à la fois la solidarité gouvernementale, mais surtout l'excellente coopération entre le gouvernement ivoirien et le Pnud, s'est tenue à Cocody, au cours d'un dîner offert par la ministre du Plan et du Développement, en présence du ministre des Eaux et Forêts, de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, du ministre de l'Environnement et du Développement durable, du tout nouveau président de la Cop15, de la Représentante résidente du Pnud et des membres du bureau de l'administration du Pnud.

A cette occasion, Nialé Kaba, a traduit la reconnaissance du gouvernement, à la Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies, pour les appuis et les contributions multiformes au processus de développement de notre pays.

La ministre a indiqué que " le Programme de Coopération 2021-2024 entre le Pnud et la Côte d'Ivoire (Cpd) est dans sa deuxième année de mise en œuvre et matérialise les appuis et les contributions multiformes du Pnud au processus de développement de notre pays ", fort de ces acquis, elle a salué le leadership et les interventions de la Représentante résidente du Pnud, Carol Flore-Smereczniak, " dans les domaines de la gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la transformation économique, la lutte contre les inégalités et la réduction des vulnérabilités ", a-t-elle précisé. Elle a terminé en invitant le Pnud à accompagner le ministère du Plan et du Développement, dans l'organisation du Groupe Consultatif pour le financement du PND 2021-2025, prévu le 15 juin 2022, à Abidjan.

La représentante e l'Onu a salué les efforts de la Côte d'Ivoire:

Pour sa part, Usha Rao-Monari, Secrétaire Générale Adjointe a salué le parfait alignement du Pnd sur les Odd et l'agenda 2063. Et d'ajouter que " suite au lancement de la phase 2 du programme social du Gouvernement (PSGouv2), le Pnud a renforcé son appui sur la lutte contre la fragilité dans les régions du nord du pays qui consiste notamment à renforcer la gouvernance communautaire et la capacité d'Etat de droit des collectivités locales; soutenir la résilience des communautés par le développement d'opportunités économiques et d'activités génératrices de revenus pour les jeunes (hommes et femmes) ; et renforcer les capacités des jeunes (hommes et femmes) pour prévenir l'extrémisme violent et renforcer la cohésion sociale " a indiqué Administratrice associée du Pnud.

Elle a, par ailleurs, félicité le Gouvernement Ivoirien pour sa diplomatie économique active qui contribue énormément à l'efficacité de la zone de libre-échange continentale que le Pnud soutient, avant de " souligner le rôle central de la Côte d'Ivoire dans l'intégration régionale en tant que moteur du développement durable en particulier pour les femmes et les jeunes ".