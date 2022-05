Afrique: Conférence - Autorité nationale de la presse - Journalisme et vie privée au centre du débat

Si la liberté de la presse est un droit, le respect des règles d'éthique et de déontologie est un devoir pour le journaliste. C'est pourquoi, la huitième édition d'Anp academy, session de renforcement des capacités dédiée aux journalistes de la presse imprimée et numérique, qui s'est tenue le jeudi 12 mai 2022, au siège de l'Autorité nationale de la presse (Anp) dans la commune de Cocody, a eu pour thème : " Journalisme et vie privée ".

Pour animer la conférence, le choix s'est porté sur Yao Noël, président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine (Ujpla) et grande figure de la presse ivoirienne. Outre les journalistes de la presse nationale dans sa diversité, ont également pris part à cette rencontre Samba Koné, président de l'Anp, et Me René Bourgoin, président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca).

" Qui parle de journalisme parle de la liberté de la presse, du droit à l'information. Lesquels constituent des éléments fondamentaux des droits de l'homme. Et le respect de la vie privée est non seulement garanti par notre Constitution, mais aussi par les normes supranationales. (...) Et quand la liberté de dire, d'écrire du journaliste rencontre le respect de la vie privée d'autrui, le journaliste doit faire son métier avec exigence et probité, tout en s'appuyant sur les règles d'éthique et de déontologie ".

Ce sont ces mots qui ont servi de propos liminaires à Yao Noël. Pendant près d'une heure, il a insisté sur le fait que les journalistes ne doivent publier que des informations vraies et vérifiables pour ne porter atteinte à la vie privée des personnes.

Il a également relevé que la frontière entre vie privée et vie publique pour une personnalité publique n'est pas " très nette ". Et qu'en la matière, l'opportunité de divulguer ou non se fait au cas par cas.

S'appuyant sur des exemples dans les pays occidentaux, il a révélé qu'il y a eu des situations où la presse dans sa pluralité a fait silence sur des faits par "élégance" et parce que dans ces cas particuliers-là préserver la dignité et la vie privée d'une personne pressentait plus d'intérêt que la publication de l'information.

Au terme de la conférence, le conférencier et l'assistance ont apporté davantage d'éclaircissements sur le sujet. Notamment ce qui doit prévaloir sur toute autre chose pour le journaliste, c'est la vérité ainsi que la préservation de la vie privée de tous les individus. Avant de mettre un terme à la session, le président de l'Anp, Samba Koné, a tenu à indiquer que dans l'exercice de leur métier, les journalistes doivent toujours tenir deux facteurs: l'opportunité de diffusion d'une information ainsi que le décryptage de la source qui, à l'ère des réseaux sociaux numériques, doit se faire avec davantage de rigueur.