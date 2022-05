Cote d'Ivoire: Hommage à Amadou Soumahoro - Témoignages émouvants sur la vie du Tchomba

Amadou Soumahoro, de son vivant, aura marqué les esprits. C'est ce qui ressort des témoignages recueillis le jeudi 12 mai 2022, à la place de la République de Séguéla. Toutes les personnes qui se sont succédé au pupitre ont déclaré que le Tchomba a vécu utile et influencé de nombreuses personnes, au regard de son combat politique, sa fidélité au Rdr et au Président Alassane Ouattara.

Ainsi, à cette cérémonie d'hommage, les populations sont venues de toutes les localités de la région du Worodougou. Des forces vives du Bafing ont fait massivement le déplacement. Idem pour les filles et fils du Béré.

A côté de ces populations du Woroba, les communautés en provenance du nord, du sud, du centre, de l'ouest étaient fortement représentées. Les chefs traditionnels reconnaissables à leurs tenues étaient bien installés sous l'une des nombreuses bâches dressées en ce lieu. Pareil pour les guides religieux.

Les députés, dont Amadou Soumahoro était le chef de file, ont massivement répondu à l'appel de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Amy Toungara, présidente par intérim de la Chambre basse du Parlement. A ses côtés, l'on notait la présence des vice-présidents Maurice Kakou Guikahué, Frégbo Basile.

Le président de la Cour des comptes Kanvaly Diomandé, le ministre Moussa Dosso, le président du district du Woroba, le doyen Yaya Meité, représentaient la famille et les populations sorties en grand nombre pour honorer leur fils, Amadou Soumahoro.

La douleur se lisait sur le visage de ses hommes et femmes marqués par la disparition de celui qui constituait un espoir pour eux. Leur peine et leur affliction sont devenues plus visibles à la suite des différents témoignages qui ont mis toute l'assistance en émoi.

En effet, Vassamba Diomandé, le suppléant d'Amadou Soumahoro, évoquant les souvenirs et le pan de vie qu'il a partagés avec le défunt, a confié que le Tchomba était pour lui un guide, un leader, un maître qui est parti, abandonnant les populations de la sous-préfecture de Bobi-Diarabana commune et sous-préfecture dont il était le député. " Nous ne t'oublierons jamais ", a-t-il promu, au nom des forces vives. Puis de s'engager à poursuivre son idéal.

Le guide religieux Allahssane Dosso, lui, a prié le Seigneur de faciliter la vie tombale de leur "frère", arraché à leur affection. Koné Aboubacar Sidick, parlant pour le compte des chefs, cadres, élus, femmes, enfants et hommes de Kani, a soutenu que M. Soumahoro a vécu utile dans sa démarche et dans son combat. " Il a été fidèle à ses convictions et pensées. Il a été courageux dans ses prises de décisions. Il est resté débout jusqu'au dernier souffle de sa vie ; resté debout dans sa maladie ", a-t-il commenté. Koné Aboubacar Sidick a remercié le Président Ouattara pour la confiance accordée durant quatre décennies à ce "digne fils".

Le Bafing, à travers Dr Sako Mamadou, a exprimé son soutien au Worodougou qui a perdu un de ses illustres serviteurs. " C'était un homme de paix, de cohésion, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient ", s'est-il convaincu.

Youssouf Fofana, délégué par Moussa Dosso, ministre-gouverneur du District du Béré, a rappelé qu'Amadou Soumahoro a été l'un des pionniers dans l'implantation du Rdr sur l'ensemble du territoire. " Il a parcouru la Côte d'Ivoire pour faire rayonner notre parti qu'était le Rdr. C'était un homme de conviction, un militant acquis à la cause du Président Ouattara pour qui il était prêt à tous les sacrifices ", a-t-il insisté.

Bema Diomandé, chef de la délégation envoyée par le ministre des Transports Amadou Koné, a invité le Woroba à sécher ses larmes et à être fier d'avoir donné naissance à un tel enfant.

Bobi Assa Émilienne, la vice-présidente du Sénat, pour sa part, dira qu'Amadou Soumahoro a marqué d'une tache indélébile l'histoire du Parlement. Au nom du président Jeannot Ahoussou-Kouadio, elle a déclaré que son mandant se souvient d'un homme aux grandes ambitions, une personnalité engagée pour ses idéaux et qui a fait preuve d'une fidélité à toute épreuve au Chef de l'État Alassane Ouattara. " Le président Amadou Soumahoro s'est employé à faire rayonner l'Assemblée nationale. Il rêvait de donner davantage d'élan à la diplomatie ", a-t-elle fait remarquer. Adama Bictogo, lui, n'a pas manqué de louer le combat mené par le Tchomba avec le Président Ouattara dans la conquête du pouvoir.

Maurice Kakou Guikahué, le vice-président de l'Assemblée nationale, a rappelé le tandem qu'il formait avec son "frère" pour la mise en place du Rhdp. Pour lui, Amadou Soumahoro était un homme de conviction au point qu'ils avaient souvent des accrochages, mais finissaient toujours par s'entendre. Il a prié Allah de recevoir dans son royaume céleste Amadou Soumahoro décédé le 7 mai, des suites d'une longue maladie.