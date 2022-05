Maroc: Bruxelles - La CPM Maroc-UE pour la relance du partenariat euro-marocain

Bruxelles — La Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-Union Européenne a souligné, jeudi à Bruxelles, l'importance capitale de la relance du partenariat euro-marocain.

Dans une déclaration commune sanctionnant les travaux de sa 11-ème réunion, la CPM Maroc-UE a mis en avant l'ambition de Rabat et de Bruxelles de donner à leur relation stratégique, multidimensionnelle et privilégiée une nouvelle impulsion.

Saluant ce nouvel élan, la CPM a soutenu les quatre espaces structurants autour desquels le partenariat euro marocain s'est articulé, en l'occurrence les valeurs partagées, la convergence économique, les connaissances partagées et le dialogue politique et de sécurité, ainsi que les projets inscrits dans les axes horizontaux ayant trait aux domaines de l'environnement et la mobilité et migration.

La partie européenne a rappelé, à cette occasion, que le Maroc est un partenaire clé de l'UE dans le voisinage méridional et réitéré son appui pour "le partenariat euro-marocain de prospérité partagée".

Les membres de la CPM ont réaffirmé l'attention particulière attachée au rôle de la jeunesse et à sa contribution cruciale au progrès des sociétés, relevant que 2022, qui est l'année européenne de la jeunesse, offre une occasion de tisser des liens entre les jeunesses des deux rives de la Méditerranée.

Soulignant le rôle de la jeunesse en tant que moteur du changement dans une société démocratique, la CPM a salué la signature, en mars 2022, de l'accord sur le programme "Link up Africa", la toute première coopération triangulaire entre l'UE, le Maroc et l'Afrique, facilitant l'accès des jeunes à la formation et à l'emploi en Afrique, pour qu'ils puissent travailler dans leur propre pays.

Sur le plan de la convergence économique, les parlementaires marocains et européens ont soutenu les programmes de coopération interrégionale UE-Maroc, qui ont comme but de créer plus de perspectives socio-économiques, y compris le développement de l'économie sociale, en particulier pour la jeunesse et les femmes.

La CPM a, d'autre part, salué fortement les efforts de promotion interculturelle et le rapprochement entre les peuples de l'Europe et le peuple marocain, priorités importantes dans ce même espace.

Par ailleurs, la Commission parlementaire mixte a salué les efforts du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et encouragé les efforts des services de sécurité marocains et européens dans la coordination et l'échange d'informations pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé au Sahel, en Méditerranée et en Europe.

Elle a souligné l'importance de développer des approches communes en matière de sécurité extérieure, notamment au Sahel, en Afrique de l'Ouest et d'autres régions, saluant la participation du Maroc aux missions civiles et militaires de maintien de la paix initiées par les Nations unies et l'UE.

La CPM a réaffirmé l'importance de la concertation UE-Maroc pour une coopération euro-africaine renforcée pour le développement, la sécurité et la stabilité de l'Afrique, vu le rôle de leadership économique, politique et culturel que joue le Maroc au niveau du continent africain.

Coprésidée par Lahcen Haddad, du Parlement marocain, et Andrea Cozzolino, du Parlement européen, la réunion a été marquée par la participation du président de la Chambre des conseillers, Naam Mayara.

A l'ordre du jour, figuraient des questions en lien avec la politique européenne de voisinage, la crise en Ukraine, la situation géopolitique en Afrique du Nord, le partenariat euro-marocain de prospérité partagée, les droits humains, la coopération en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique, et la coopération sécuritaire.

La commission mixte, qui réunit différentes sensibilités politiques représentées au sein des deux Chambres du Parlement marocain, offre l'opportunité d'interagir avec les groupes du Parlement européen en vue de présenter le point de vue du Royaume sur nombre de questions.