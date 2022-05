Maroc: Le pays déterminé à poursuivre le processus de développement du partenariat avec l'UE (Myara)

Bruxelles — Le Maroc est déterminé à poursuivre le processus de développement du partenariat avec l'Union européenne, a affirmé, jeudi à Bruxelles, le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara.

"Les relations entre le Maroc et l'Union européenne ont connu un développement soutenu, grâce aux réformes démocratiques volontaristes initiées par SM le Roi Mohammed VI et aux actions de rapprochement législatif et réglementaire dans les domaines politique, économique, financier et humain", a déclaré M. Myara, lors de l'ouverture de la 11-ème réunion de la Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-Union européenne.

Le chemin parcouru a fait du Royaume un modèle de développement démocratique singulier et un partenaire de premier plan dans la région, a-t-il souligné.

Mettant l'accent sur le partenariat multiforme entre le Maroc et l'UE, M. Myara a cité entre autres les domaines des énergies renouvelables, de la politique migratoire, de la coopération sud-sud, de la lutte contre contre l'extrémisme et le terrorisme et la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde.

Il a, d'autre part, souligné que la Commission parlementaire mixte offre un cadre propice au dialogue et à la concertation sur les sujets d'intérêt commun et constitue un mécanisme avancé d'accompagnement de la coopération et du partenariat entre le Royaume et l'UE, en ce sens qu'elle joue un rôle important dans le développement du rapprochement escompté et l'échange de visions.

"La CPM est appelée aujourd'hui à adopter une approche renouvelée et à inaugurer de nouvelles perspectives de coopération conformément aux mutations géostratégiques, aux défis régionaux et internationaux et à la volonté commune de donner une nouvelle impulsion aux relations maroco-européennes, de nature à refléter l'ambition d'un nouveau partenariat et un dialogue politique respectant les intérêts stratégiques des deux parties", a-t-il soutenu.

Il a invité, à cet effet, les membres de la CPM à promouvoir un nouveau modèle de partenariat et de bon voisinage avec les partenaires de la rive sud de la méditerranée, étant donné les enjeux et défis communs qui dépassent l'espace géographique euro-méditerranéen.

En marge de sa participation à la réunion de la CPM, M. Miyra s'est entretenu avec la présidente du Parlement européen (PE), Roberta Metsola, la vice-présidente du PE, Pina Picierno, le co-président de la CPM UE-Maroc et président de la délégation Maghreb au PE, Andrea Cozzolino, le président du groupe Identité et Démocratie au PE, Marco Zanni et l'eurodéputé Andrey Kovatchev, du groupe PPE.

Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer le partenariat entre le Maroc et l'UE.

Coprésidée par Lahcen Haddad, du Parlement marocain, et Andrea Cozzolino, du Parlement européen, la réunion a passé en revue le bilan et les acquis de cette instance importante pour le dialogue et la coopération politiques entre le Maroc et l'UE et débattu des perspectives de leur développement.

A l'ordre du jour, figuraient des questions en lien avec la politique européenne de voisinage, la crise en Ukraine, la situation géopolitique en Afrique du Nord, le partenariat euro-marocain de prospérité partagée, les droits humains, la coopération en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique, et la coopération sécuritaire.