Cote d'Ivoire: RC Lens - Seko Fofana ne pense pas à un départ

Un des piliers de l'effectif du RC Lens, Seko Fofana impressionne depuis son arrivée chez les Sang et Or et ne pense pas à un départ.

Auteur de 10 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs lensois cette saison, le milieu de terrain ivoirien est très convoité et pourrait avoir de nombreux prétendants lors du prochain mercato estival.

Toutefois, Seko Fofana n'est pas pressé de quitter le club français où il se sent à l'aise.

" C'est très difficile (d'imaginer un départ, ndlr). Pour ça, ça fait vraiment mal. Ce que l'on vit est très spécial. Cette harmonie entre nous et nos supporters aussi. Je ne l'avais pas encore vécu. Si je suis amené à partir, je ne sais pas si je vais retrouver cette ambiance. Ici, on m'a bien accueilli. On m'a mis dans un confort. Je me sens très bien. Je n'ai aucun problème pour continuer l'aventure à Lens ", a-t-il souligné en conférence de presse.

Les dirigeants lensois ne peuvent qu'être heureux s'ils peuvent garder l'ancien joueur de l'Udinese.