Ile Maurice: Triathlon - L'Entêté et Staub performants au Morne et disposés à atteindre l'excellence à l'avenir

Les sportifs de haut niveau sont très exigeants envers eux-mêmes pour atteindre les plus hauts sommets.

Laurent L'Entêté et Julie Staub font partie de ces athlètes. Premier chez les élites masculines, le 8 mai, au Morne, le premier a survolé le triathlon avec panache, même si, après sa course, il a regretté de ne pas avoir franchi la ligne d'arrivée en moins d'une heure. Cependant, le champion de Maurice - qui est en pleine préparation pour les Jeux du Commonwealth - est motivé à bloc pour être encore plus performant lorsqu'il prendra part aux échéances internationales à venir. Quant à Julie Staub, qui a aussi le projet de participer à une coupe africaine le mois prochain, elle est également satisfaite de sa course mais moins sévère envers elle-même que son homologue masculin.

Il y a effectivement eu un festival de triathlon (triathlon sprint, duathlon et aquathlon réunis), marqué par la bonne prestation de Laurent L'Entêté et Julie Staub au Morne dimanche dernier. A noter que ces épreuves se sont faites dans le respect du protocole sanitaire. Par ailleurs, cette rencontre sportive dominicale n'était pas une compétition au sens strict du terme mais une rencontre de préparation pour évaluer le niveau des triathlètes. Selon Alain St Louis, ce time trial comptera pour le 'ranking' pour les championnats du monde. " Cela a été une très bonne préparation pour les triathlètes, que ce soit pour les Jeux du Commonwealth (28 juillet au 4 août à Birmingham), les championnats d'Afrique de triathlon du 23 au 25 à Agadir, Maroc ainsi que les Jeux de la CJSOI du 4 au 11 décembre à Maurice " dit le président de la Fédération Mauricienne de Triathlon (FMTRI), organisatrice de l'événement.

Pour en revenir à Laurent L'Entêté, il a dominé sa course du début à la fin. Mais même s'il a franchi la ligne d'arrivée avec 5 minutes d'avance sur Nicolas Van Damme et Boris Toulet (ancien champion de Maurice en vacances au pays), il est triste de ne pas avoir terminé en moins d'une heure. " Je ne suis pas vraiment satisfait de ce que j'ai accompli (1h02.09 s). Un bon temps, aujourd'hui, aurait été 59.50 s, soit moins d'une heure. J'ai peut-être bien fait le parcours à vélo. Mais pour la course à pied, j'étais supposé courir plus vite et faire au moins 20 secondes de moins. Pour ma préparation, c'est bien que les performances ne soient pas encore optimales. Mais c'est ce qui nous donnera l'occasion à mes entraîneurs et moi-même, de travailler sur mes lacunes pour atteindre l'excellence. Au mois de juin, je compte prendre part à deux coupes d'Afrique, soit le 4 juin en Tunisie et le 11 juin au Ghana. Et ce, pour chercher des points et me préparer pour les Jeux du Commonwealth (28 juillet - 8 août). Sinon, je profite de l'occasion pour remercier mes entraîneurs, Axel Adam en natation, Robert Steulet pour le vélo et Menon Ramsamy pour la course à pied. Je remercie aussi les différents sponsors qui commencent à m'encadrer. Depuis que je sais que j'irai aux Jeux du Commonwealth, j'ai à ma disposition un préparateur physique, un chiropracteur, un nutritionniste et des masseurs " dit Laurent L'Entêté.

Outre la bonne performance de Laurent L'Entêté, signalons celle de Julie Staub. Avec ses 1 :07.18s en sprint, elle aurait pu monter sur la troisième marche du podium - chez les garçons - devant Boris Toulet (1 :07.40) et derrière Laurent L'Entêté et Nicolas Van Damme (1 :02.09 s et 1 :07.16 s respectivement). " Je suis super contente. On a eu un bon groupe pour le drafting à vélo. Je suis dans une période de préparation pour les jeux du Commonwealth. Je continue à m'améliorer dans les trois domaines. Je mets plus l'accent sur le vélo maintenant. Je me rendrai normalement au Ghana le 11 juin pour une ATU Cup " dit-elle. A noter également - chez les juniors - la victoire de Raphaël Gérard et les nets progrès de Riya Dhurma en triathlon, qui sont de bonne augure pour les Jeux de la CJSOI en décembre. Toutefois, on déplore l'abandon du jeune Adrien Toulet qui avait réalisé un très bon parcours en natation puisqu'il était sorti troisième de l'eau. Cependant, alors qu'il entamait le quatrième tour à vélo, il a préféré abandonner en raison d'un mollet qui devenait trop douloureux.

La cause caritative de Pascal Ducray et Laurent Tyack

Engagés dans le triathlon sprint organisé par la FMTri dimanche dernier, Pascal Ducray et Laurent Tyack ont tout d'abord pris part à un Iron Man à Port Elizabeth, Afrique du Sud, le 3 avril dernier. Le premier nous explique comment la compétition s'est déroulée.

" J'ai fait un premier Ironman à Port Elizabeth le 3 avril avec Laurent Tyack. A la base c'est un projet caritatif. La course avait une dimension sociale. Je levais des fonds avec Laurent pour deux associations 'The Haemophilia Association of Mauritius " (pour les enfants atteints d'émophilie) et 'Future Hope " (école pour aider les démunis dans la périphérie de Port Louis). On a réussi à récolter Rs 650 000 qu'on a distribués à ces deux associations. A Port Elizabeth, en raison du mauvais temps, la partie natation a été annulée mais nous avons fait 180.2 km à vélo et 42.2 km en course à pied. Cela m'a pris 9 heures d'efforts. Cela a nécessité une grosse préparation de 8 mois avec un Sud Africain, Niel Macpherson. J'irai bientôt en Espagne à Vitoria Gasteiz au pays basque espagnol, le 10 juillet. Laurent ne s'y rendra pas. Je partirai seul. Quant à la course du Morne, elle m'a permis de rester dans le bain même si le sprint n'a rien à voir avec ce que j'ai fait et ferai (Ironman). Mais je suis venu pour pratiquer mes transitions ; toutes les distances ont été très intenses, notamment à vélo. Je n'avais pas le droit de prendre la roue de mes adversaires. J'ai fait la course dans le peloton. Au final, je me suis retrouvé très fatigué pour la course à pied " affirme Pascal Ducray.

RÉSULTATS

TRIATHLON

U15 - Distance 200m Swim x 4km Bike x 1.25km Run

FÉMININ

1 Tessa NEWAJ - 0:26:07 ; 2 Zoé VALLET - 0:26:29 ; 3 Lola BAYOL - 0:27:37 ; 4 Keira Rajabalee - 0:28:15; 5 TEA NEWAJ - 0:32:44

MASCULIN

1 Jesse HAU - 0:23:10; 2 Adam RAJABALEE - 0:25:51

JUNIOR - Distance 800m swim x 20km Bike x 5 km Run

FÉMININ

1 Riya DHURMA - 1:28:28

MASCULIN

1 Raphael GERARD- 1:16:11 ; 2 Thomas LEUNG FOR SANG - 1:17:08

VÉTÉRANS 1 MESSIEURS - Distance 800m Swim x 20km Bike x 5km Run

1 Andrew HAU - 1:11:18; 2 Romain BAYOL - 1:13:14; 3 Elric BROCHIER - 1:19:36

4 Laurent TYACK - 1:20:14

VÉTÉRANS 2 MESSIEURS - Distance 800m Swim x 20km Bike x 5km Run

1 Christophe GERARD - 1:14:55; 2 Peter SCOTT - 1:23:08

VÉTÉRANS 2 DAMES - Distance 800m Swim x 20km Bike x 5km Run

1 Valérie GERARD - 1:20:13

SENIOR - Distance 800m Swim x 20km Bike x 5km Run

MASCULIN

1 Laurent L'ENTETE - 1:02:09;

2 Nicolas VAN DAMME -1:07:16;

3 Boris TOULET -1:07:40;

4 Pascal DUCRAY - 1:09:49;

5 Sonoo HURRY - 1:10:28;

6 Nicolas VON MERTENS -1:15:21

FÉMININ

1 Julie STAUB -1:07:18; 2 Rebecca ESPITALIER-NOEL -1:17:31

AQUATHLON

12-15 - Distance 1.25 km Run x 400m Swim x 1.25km Run

FÉMININ

1 Delphine RAJABALEE - 0:26:22; 2 Keshnibye ARDJOON - 0:23:33

MASCULIN

1 Alvin SANNASSEE - 0:21:25; 2 COLLIN CATHERINE - 0:18:55

DUATHLON

MASCULIN - VÉTÉRANS - Distance 2.5km Run -20km Bike -5km Run

1. Kane Banks - 1:13.04