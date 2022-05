Congo-Kinshasa: Jeux de la Francophonie - La France à la recherche de ses jeunes " talents artistiques " pour l'édition 2023

Le ministère de la Culture invite les responsables de lieux culturels, notamment, à relayer son appel à candidatures afin de constituer une délégation française qui se rendra à Kinshasa l'an prochain. Celles-ci sont attendues au plus tard le 15 juillet.

" Organisateurs de manifestations culturelles, responsables de scènes ou lieux de culture, animateurs d'ateliers culturels pour les jeunes, aidez-nous à repérer des candidats possibles. " Le chef de la délégation française pour la prochaine édition des Jeux de la Francophonie, Daniel Zielinski, vient de prolonger son appel à candidatures afin de sélectionner de jeunes talents artistiques pour représenter la France durant cet événement.

Après la décision du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), le 8 février dernier, de reporter une nouvelle fois les Jeux (ils auraient dû initialement se tenir en 2021 mais ont été reportés une première fois en 2022 en raison de la crise sanitaire), cette neuvième édition devrait finalement se dérouler l'an prochain, du 28 juillet au 6 août 2023, à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Hip-hop, peinture, littérature...:

Alors que l'Hexagone prévoit d'être représenté par une délégation de près de 200 membres, le ministère de la Culture vient donc de relancer la présélection des jeunes artistes français pour les épreuves culturelles, toutes les personnes et institutions travaillant dans le milieu culturel étant ainsi conviées à diffuser cet appel à candidatures.

Le chef de la future délégation recherche de potentiels candidats dans une dizaine d'épreuves regroupant les arts de la rue (jonglerie avec ballon, hip hop danse, marionnettes géantes), les arts visuels (peinture, sculpture/installation et photographie), ainsi que la chanson, les contes et conteurs, la danse de création ou encore la littérature (nouvelle).

Pour pouvoir y participer, plusieurs conditions d'admission doivent être remplies. Les candidats doivent ainsi être citoyen français, être âgé de 18 à 35 ans en 2023 (né après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 2005), être " un jeune talent artistique, professionnel ou en voie de le devenir " et " s'engager à être présent à Kinshasa pendant toute la durée des jeux et accepter éventuellement, en plus du concours, de participer au programme d'animation et aux ateliers prévus dans sa discipline ".

Les dossiers d'inscriptions sont attendus au plus tard le 15 juillet et doivent être envoyés par mail à cette adresse : jeuxdelafrancophonie2022@culture.gouv.fr (et non pas, comme indiqué dans la plaquette du ministère, à l'adresse " jeuxdelafrancophonie2023@culture.gouv.fr ").

" Refléter la diversité des territoires ":

Les auditions et présélections des candidatures se feront ensuite courant septembre par des jurys organisés au niveau national. L'annonce des artistes retenus pour participer aux Jeux se fera, quant à elle, le 16 décembre 2022.

La constitution de cette délégation de jeunes artistes français doit ainsi permettre de " refléter la diversité des territoires en France ", mais aussi de " valoriser à la fois les artistes et les cultures locales ", souligne Daniel Zielinski.

À Kinshasa, les artistes seront évalués sur la qualité de leur interprétation, leur composition ou leur création et leur présence scénique. Ces concours culturels étant considérés par le ministère comme de " véritables tremplins professionnels ".

Créé en 1989, cet événement international regroupe tous les quatre ans plus de 3 000 artistes et sportifs issus des États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie. Il permet à la jeunesse des pays francophones de se mesurer dans des épreuves sportives et culturelles.

Lors de la 8e édition des Jeux de la Francophonie, qui se sont déroulés à Abidjan, en Côte-d'Ivoire, la France est repartie avec 4 médailles alors que les participants de 43 pays se sont " affrontés " lors des concours culturels.