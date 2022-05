Congo-Kinshasa: Climat - COP27 - Eve Bazaïba participe à la Réunion Ministérielle de Copenhague

La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba, participe du 12 au 13 mai 2022 à Copenhague au Danemark à la Réunion Ministérielle de préparation de la COP27 prévue en Novembre de cette année à Sharm El-Sheikh en Egypte.

Co-présidée par Alok Sharma et Samah Shoukry, respectivement Président de la COP26 et de la COP27 sous l'égide du Danemark, cette réunion Ministérielle ouverte ce Jeudi offre une opportunité d'évaluer les progrès de la mise en œuvre des engagements souscrits par les bailleurs à Glasgow et réfléchir sur l'agenda de la COP27.

Plus de 40 Ministres en charge du climat du monde discutent également des questions liées à la résilience, aux pertes et dommages, à la finance climatique et de la limitation à 1.5°C de la température mondiale.

Des discussions vitales pour résorber la crise climatique à quelques 6 mois de la tenue de la 27ème Conférence des Parties sur le changement climatique en Egypte.

Face à l'urgence climatique, la réunion Ministérielle de Copenhague planche sur l'accélération des actions internationales en faveur du climat.

Il faut absolument limiter le dérèglement climatique, s'y adapter et réduire la dépendance aux fossiles.

"Nous avons besoin de vos plans, décisions et actions politiques maintenant", a dit pour sa part Patricia Espinoza, la secrétaire Exécutive de la Convention Cadre de l'ONU pour le changement climatique en cours de cette réunion Ministérielle de Copenhague.

Il faut noter qu'en marge de cette, la Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Environnement et du Développement Eve Bazaïba a eu une séance de travail en bilatérale avec la Partie Égyptienne.

Occasion pour les deux parties de faire un état des lieux de l'avancement des préparatifs des travaux Préparatoires de la COP27.