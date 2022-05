Madagascar: Enseignement supérieur - Transformation du CNTEMAD en université numérique

Le Centre de télé-enseignement de Madagascar ambitionne de devenir une " université numérique ", ouverte, démocratique et accessible à tous. Le centre a déjà acquis des équipements informatiques durant les années 2020 et 2021 en vue de sa réalisation.

Défi lancé. Le conseil des ministres de mercredi a approuvé la signature d'une convention de partenariat tripartite entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres), le ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications (MDNTDPT) et l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) dans le cadre du projet de transformation du Centre de télé-enseignement de Madagascar (CNTEMAD) en une université numérique. Cette nouvelle étape s'est concrétisée hier à Fiadanana par la signature d'une convention pour une durée de cinq ans. Elle se traduit par l'instauration d'une gouvernance numérique du télé-enseignement par la mise en réseau de tous les centres régionaux/antennes du CNTEMAD et par la dématérialisation des activités administratives. Il y a également la mise en place d'une plateforme d'" e-learning " qui permettra de promouvoir l'usage des ressources numériques disponibles dans les différents centres.

Formation. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'AUF s'est, entre autres, engagé à soutenir le Mesupres et le MNDPT à travers la mise à disposition d'experts et de techniciens pour réaliser le diagnostic et la transformation numérique du centre, selon son recteur, le Pr Slim Khalbous. La transformation numérique figure d'ailleurs dans les cinq axes regroupant l'ensemble de ses priorités. Le MESUPRES et le MNDPT coordonneront le projet en cohérence avec le programme gouvernemental de transition numérique. Il sied de noter que le campus numérique est une implantation de l'Agence universitaire de la Francophonie auprès d'une des universités membres ou partenaires qui promeut les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Notons que cette plateforme numérique a pour but de favoriser notamment l'apprentissage et la formation en ligne.