Madagascar: Un face-à-face qui va durer longtemps

La guerre russo-ukrainienne est partie pour durer longtemps. Madagascar n'en ressent pas encore les effets en matière d'approvisionnement, mais elle connaîtra tôt ou tard les répercussions de la crise qui se durcit sur le plan international. Les troupes russes sont en train de s'enliser dans le nord de l'Ukraine et leur commandement semble dérouté par l'expertise de leur homologue ukrainien. Pour le moment, la situation semble s'être figée. La Russie est affaiblie mais peut repartir de l'avant. L'Ukraine qui bénéficie d'une aide massive des Américains n'est pas prête à jeter l'éponge.

Un face-à-face qui va durer longtemps

Les Russes ont totalement perdu de leur superbe. Leur armée a connu des pertes humaines et matérielles importantes. Le maître du Kremlin n'a pas atteint ses objectifs initiaux : la conquête rapide des territoires ukrainiens. Ses troupes n'ont pas tiré avantage de leur supériorité en matière d'armement. Les Ukrainiens ont opposé une résistance farouche et ont même défait une partie de leurs ennemis. La célébration de la victoire du 9 mai à Moscou a montré que Vladimir Poutine et ses généraux ne pouvaient plus se vanter d'avoir écrasé les Ukrainiens. Ils sont en train de réviser leur plan. Sur le terrain, ils ne sont pas capables de prendre le dessus sur leurs adversaires. Ils doivent reconstituer leur stock d'armement et faire monter au front des troupes fraîches.

On sait aujourd'hui que les Américains ont fait bénéficier les Ukrainiens de leur savoir-faire en matière de renseignement et leur ont offert du matériel performant. Le président Biden a signé un décret permettant l'octroi d'un crédit de 40 milliards de dollars d'armement pour les Ukrainiens. De nouvelles sanctions économiques contre la Russie sont en gestation. Celles qui ont déjà été appliquées ont eu un effet désastreux sur l'économie russe, mais elles ne l'ont pas mis à terre. Le pétrole et le gaz continuent d'être exportés. Russes et Occidentaux se font face et le bras-de-fer qui s'établit n'est pas encore décisif. La guerre va continuer à se dérouler avec de nombreux rebondissements.