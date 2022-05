Sénégal: Le Sénégal résolument engagé à accélérer la vaccination contre la Covid-19

communiqué de presse

Arrivé au terme de sa mission au Sénégal, Ted Chaiban, Coordonnateur mondial du partenariat pour la Distribution du Vaccin contre la Covid-19 (CoVDP) a été témoin de l’engagement du Sénégal à accélérer les efforts de vaccination contre la Covid-19 sur l’ensemble du territoire.

Du 9 au 11 mai, la délégation du CoVDP a effectué une série de rencontres avec l’ensemble des parties prenantes du Sénégal pour comprendre les goulots d’étranglement et explorer les moyens par lesquels le CoVDP peut aider le Sénégal à accélérer sa couverture vaccinale.

"Le Sénégal a fait un travail exceptionnel dans la gestion de la crise de la pandémie de Covid-19, en mettant en place des mesures sanitaires ayant permis de contenir les risques de décès et de formes graves de la maladie. Nous avons été témoins des efforts faits par le Sénégal dans la vaccination, au moment où la Covid-19 avait fait des victimes" a déclaré Ted Chaiban.

"Il faut aujourd’hui se rappeler que la Covid-19 est toujours avec nous et que nous sommes à la merci d’un prochain variant, d’où l’importance de poursuivre les efforts, de continuer la lutte en vaccinant les plus vulnérables".

La mission a été marquée par des séances de travail avec des représentants du Gouvernement, des partenaires au développement, de la société civile, des leaders religieux et organisations communautaires, des agents de santé de première ligne et de la communauté elle-même.

"Dans nos rencontres avec les dirigeants – y compris le Ministre de la santé, avec la société civile, les leaders religieux, les jeunes, les femmes, tout le monde s’est engagé à entamer une phase d’accélération de la vaccination afin que nous puissions protéger les plus vulnérables" a-t-il déclaré.

Le Gouvernement a élaboré un plan de relance qui se concentre sur la vaccination des groupes à haut risque, dont les personnes âgées, les personnes avec comorbidités et les agents de première ligne de santé.

La phase d’accélération de la vaccination au Sénégal s’appuiera sur la mobilisation de la communauté, en renforçant le dialogue communautaire et en s’appuyant sur les réseaux organisés, avec une approche centrée sur les districts et les régions.

"Nous avons vu l’engagement du personnel de santé, des structures de mobilisation communautaire qui sont opérationnelles, prêtes à soutenir pour accélérer les efforts. Nous avons été encouragés par le fait que les structures et les capacités du système de santé au Sénégal peuvent être mobilisés pour la vaccination" a-t-il poursuivi.

"Nous avons été impressionnés par le fait que les agents et relais communautaires qui existent au Sénégal - tels que les Bajenu Gox sont disponibles, que les leaders religieux sont prêts à se mobiliser pour une relance de la vaccination".

Les partenaires au développement ont également réaffirmé leur disponibilité à soutenir techniquement et financièrement le plan de relance du Gouvernement.

"Faisons-en sortes que les personnes les plus vulnérables soient vaccinées, que nous soyons prêts à faire face à une éventuelle résurgence de la Covid-19 et que cette opportunité que nous avons de nous protéger soit réalisée" a-t-il conclu.

A propos du CoVDP

Conscients de l'urgence de transformer les doses de vaccin en communautés vaccinées et protégées, l'OMS, l'UNICEF et Gavi, l'Alliance pour les vaccins, ont lancé le Partenariat pour la Distribution du Vaccin contre la Covid-19 (CoVDP), une initiative inter-agence qui s'appuie sur les ressources existantes aux niveaux mondial, régional et national pour accélérer la couverture vaccinale dans les pays qui ont le plus de mal à atteindre leurs objectifs de vaccination. Le CoVDP soutient les 92 pays du "mécanisme de garantie de marché" (AMC92) avec un appui concerté pour les 34 pays dont la couverture vaccinale était égale ou inférieure à 10% en janvier 2022.

Le CoVDP travaille avec les pays pour comprendre les goulots d'étranglement de la vaccination et les aider à accéder rapidement au financement opérationnel, à l'assistance technique et à l'aide d'urgence, à l'engagement politique et à la planification de la demande et de l'offre nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et élargir leur réponse en matière de vaccination et suivre les progrès vers les objectifs nationaux et mondiaux.