Madagascar: Antananarivo et Fianarantsoa - De nouvelles têtes au sein des forces de l'ordre et de sécurité

La journée d'hier est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la Police et de la Gendarmerie nationales malgaches.

Cette date du 12 mai 2022 a été choisie pour l'organisation d'une double cérémonie de passation de service au sein des deux directions de haut niveau des forces de l'ordre et de sécurité des deux provinces du pays à savoir Antananarivo et Fianarantsoa. Le choix de cette date n'aurait pas été le fruit du hasard. Il marquerait la volonté du régime actuel d'aller vite dans la réalisation du "velirano numéro 1" du président de la République à savoir le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays dans les plus brefs délais possibles. Au niveau de la

Le commissaire Hector Razafindrazaka (à g.) et le CGP Fanja Razatovo Hajanomena (à dr.).

Gendarmerie nationale, la passation de service entre le colonel Cyr Razafialison, nouvellement nommé en conseil des ministres, la semaine dernière, au poste de commandant de la circonscription régionale de la gendarmerie nationale (CIRGN) à Fianarantsoa, et son prédécesseur, le général Odet Remongony, a été effectuée hier. La cérémonie s'est déroulée en présence des officiers militaires et civils de la région et des responsables du groupement de la gendarmerie de la Haute Matsiatra. Du côté de la Police nationale, la passation de service entre le Commissaire Principal de Police Hector Razafindrazaka, nouvellement nommé à la tête de la direction régionale de la Sécurité publique dans la région Analamanga et le Contrôleur Général de Police (CGP) Fanja Razatovo Hajanomena s'est également tenue au bureau de cette direction à Ambohidahy, hier. Durant ces deux cérémonies, les nouveaux venus ont montré leur détermination à continuer les actions déjà réalisées par leur prédécesseurs respectifs au service et cela pour le bien de la Nation et du peuple malgache.