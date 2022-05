Madagascar: Marathon de conception de jeux vidéo - La 5e édition du Game Jam lancée hier

La 5e édition du " Game Jam " organisée par l'Association des développeurs de jeu vidéo à Madagascar ou AJVM a commencé hier soir.

Ce concours a été organisé en collaboration avec l'Institut Français de Madagascar ou l'IFM. Un Game jam est un hackathon ou un marathon de programmation au cours duquel des spécialistes se réunissent durant plusieurs jours autour d'un projet collaboratif de programmation informatique ou de création numérique. Mais pour être plus précis, le Game jam est un hackathon avec pour thème principal les jeux vidéo. Les participants, groupés en équipes, doivent créer un jeu dans un temps limité. Présentement, les participants devront créer un jeu de réalité virtuelle en 72H c'est-à-dire jusqu'au dimanche 15 mai prochain. Des prix seront attribués au meilleur jeu et au meilleur concept à la fin du Game jam.

Les deux équipes gagnantes se verront attribuer un prix de 1 200 000 ariary pour le 1er lauréat et de 600 000 ariary pour le second. L'objectif de tous les Game Jam est de promouvoir le talent des développeurs malgaches à travers la conception et la présentation de réalité virtuelle et de les pousser à acquérir plus de compétences en travaillant en groupe et à aboutir à la commercialisation de leur jeu, selon les explications émanant de l'AJVM. Lors de cette 5e édition, il n'y aura pas de projet d'accompagnement à la concrétisation et à la commercialisation du jeu à l'issue du concours. Par contre, cela s'est déjà fait lors de la première et la deuxième éditions, après lesquelles un projet d'accompagnement avait été attribué aux gagnants. D'ailleurs, des jeux issus d'un Game Jam au départ sont déjà officiellement sortis tel que le jeu Piazzola par exemple.