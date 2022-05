Madagascar: Protection sociale - La prise en compte des aspects genre sur de bons rails

Malgré les différents types d'intervention en matière de protection sociale non contributive et les efforts de divers intervenants et partenaires, seuls 12 à 15% des groupes cibles sont couverts par des mesures de protection sociale au niveau national.

Des résultats palpables ont été enregistrés concernant les femmes et la promotion de l'équité et le genre, mais ceux-ci restent insuffisants et méritent d'être analysés plus profondément. C'est dans ce sens qu'a été organisé, hier, un atelier de partage de dialogue sur la protection sociale et le genre à Ankorondrano avec les partenaires techniques et financiers de l'Etat.

Ce, dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe stratégique 2 de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 2019-2023 visant à augmenter l'accès aux services sociaux de base des groupes marginalisés spécifiques, incluant les femmes. La Covid-19, la sécheresse et la destruction de l'environnement ont affecté les femmes et les hommes différemment augmentant encore plus les inégalités déjà existantes.