Congo-Kinshasa: Loi électorale - L'Asbl " Les Amis de Wetshi " contre la prise en charge des témoins par les partis

L'Asbl " Les Amis de Wetshi Belgique " a désapprouvé, jeudi 12 mai, l'article 38 de la loi électorale, stipulant que les candidats prennent en charge leurs témoins accrédités dans des bureaux de vote.

Le promoteur de cette structure, Cyprien Wetshi a livré sa position au cours d'une conférence-débat, animée sur la loi électorale, à Kinshasa.

Il a estimé que l'Etat congolais devait assumer cette prise en charge étant donné qu'aucun parti politique, ne serait, au stade actuel, " en mesure financièrement de payer ses témoins ".

Le promoteur de " Les Amis de Wetshi est également d'avis que la crédibilité des scrutins et la vérité des urnes ne peuvent reposer que sur la présence des témoins des candidats dans chaque bureau de vote :

" On a donné le rôle de contrôler les élections aux partis politiques et la CENI le rôle d'organiser les élections. Les partis politiques doivent envoyer des témoins, et ces derniers signent les PV et doivent remettre ces PV aux partis politiques. S'il y a tricherie, le parti politique peut intenter une action en justice contre la CENI en présentant les PV. Et jusqu'à présent, aucun parti politique n'est capable d'envoyer des témoins dans tous les bureaux de vote. Manque de moyens financiers. Parce que, le témoin, pour contrôler la CENI, demande d'être payé. Et les partis politiques manquant des moyens, la CENI organise les élections sans surveillance. ", explique-t-il

Cyprien Wetshi redoute que la constitution et loi électorale soient à la base des troubles à chaque cycle électoral, en RDC.