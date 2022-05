Togo: La NSCT augmente le prix du coton graine

Dans ce contexte économique marqué par la flambée des prix de plusieurs produits sur le marché international et local, la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) opte pour une augmentation des prix du coton graine de 1er et 2è choix, respectivement de 13% et 24%.

Dans sa note du 6 mai 2022, adressée aux directeurs régionaux de la production agricole, la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT), le public a été mis au parfum de la nouvelle.

" Le prix initial d'achat du coton graine aux producteurs est à 300 F CFA le kg de coton graine de 1er choix, et à 280 F CFA le kilogramme de coton graine de 2e choix soit une hausse respective de 13% et 24%, par rapport à la campagne précédente (soit, 35 FCFA et 55 FCFA de plus que 265 FCFA le kg et 225 FCFA le Kg) ", informe la note.

Les prix de cession des intrants agricoles aux producteurs de coton pour le compte de la campagne 2022-2023, sont également indiqués sur : L'engrais NPKSB 12-20-18-5-1 (295 francs le kilo), l'engrais urée 46%N (275 francs le kilo), les insecticides classiques (3000 FCFA la dose de traitement à l'hectare), les produits alternatifs (4800 FCFA la dose de traitement à l'hectare), l'herbicide total (2200 FCFA le litre), l'herbicide prélevé (8820 FCFA le litre), l'herbicide post-levé 5700 francs le litre), le régulateur de croissance (2200 francs le litre).