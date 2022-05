Madagascar: Antananarivo-Ville - Réorganisation de la circulation à Analakely-Ambohijatovo

La commune urbaine d'Antananarivo (CUA) réorganise la circulation à Andohan'AnalakelyAmbohijatovo. Les automobilistes ont dix jours pour étudier ce nouveau plan de circulation.

RÉORGANISATION. Des intersections et des arrêts de bus supprimés, un nouveau rondpoint à aménager, des voies de contournement à appliquer. Tels sont les points essentiels du nouveau plan de circulation à Andohan'Analakely-Ambohijatovo, annoncé par la commune urbaine d'Antananarivo, hier. " Ce nouveau plan de circulation permettra de réorganiser les flux de circulation des véhicules et de réduire les embouteillages. ", déclare le commissaire Albert Estel Ainanirina, directeur des Transports et de la mobilité urbaine (DTMU), au sein de la commune urbaine d'Antananarivo.

Les modifications s'étalent sur plusieurs points. Il ne sera plus possible de monter directement à Anta-ninarenina en empruntant la rue Robin Ramelina (Planète Ambohijatovo), pour les véhicules en provenance d'Ambohijatovo ou d'Ambondrona. Les automobilistes doivent faire un détour jusqu'à Andohan'Analakely. Contourner la place 1947 sera, de même, le sens obligatoire des véhicules qui viennent d'Anosy, et qui vont rejoindre Anala-kely. Ainsi, pour l'axe Anosy-Analakely, les véhicules monteront sur la rue Sadiavahy (collège de France), contourneront la place 1947, puis descendront sur la rue Andrianampoinimerina, devant le RM1.

Les véhicules en provenance d'Anosy qui rejoindront Ambohijatovo ou Antsahabe, emprunteront la rue Sadiavahy.

Un nouveau rond point

Pour l'axe Ambohijatovo-Anosy, les véhicules prendront la rue Andrianampoinimerina, ils contourneront le rond point à créer à Andohan'-Analakely, et rejoindront le Tunnel Jean Ralaimongo à Ambohidahy sur la ligne droite de la rue Andrianam-poinimerina.

Les véhicules en provenance d'Ambohi-ja-tovo qui iront à Antaninarenina, prendront le même trajet, et circuleront sur la rue Paul Dussac (Rex), après le rond point. Pour les automobilistes à Ambohijatovo qui voudront aller à Amparibe, ils devront faire un détour à Andohan'Analakely, avant de remonter la rue Sadiavahy et d'emprunter la rue Robin Ramelina (Planète Ambohi-jatovo). Il n'y a pas de grand changement pour le trajet des véhicules en provenance d'Analakely qui vont à Anosy ou à Ambatonakanga.

L'arrêt du bus 119 à Ambo-hi-jatovo sera supprimé et déplacé derrière les vendeurs d'ouvrages et emprunteront la route derrière le ministère de la Jeunesse et et des sports.

Les automobilistes ont dix jours pour se préparer à ce changement. Ce nouveau plan de circulation sera effectif à partir du dimanche 22 mai. Un essai sera mené, ce dimanche.