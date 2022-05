Cameroun: Concert de Grâce Decca, Sandy Boston - "Le Boycott du 13 Mai sera historique"

La rédaction de camer.be n'a pas pu interviewer Sandy Boston ce vendredi. La responsable de la BAS n'a en effet pas réagi à nos sollicitations.

Ce que l'on sait ce midi c'est à quelques heures du concert de Grâce Decca c'est que Sandy Boston est en route pour Paris via Bruxelles.

Elle est arrivée en Belgique dans la matinée en provenance de la Grande Bretagne.

Faute d'un entretien exclusif, notre rédaction publie ci-après le post de Sandy Boston au sujet du concert de Grâce Decca

Quand on aime un peuple, on compatit à ses malheurs et à ses souffrances. On ne vient pas se trémousser le corps avec ceux qui sont responsables de son chao et de sa désolation au quotidien. On les dénonce d'abord où on les combat.

Nous savons désormais que notre "Diva" est bien au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Son silence complice sur le drame que fait subir le régime aux pauvres citoyens est donc volontaire.

Car si elle connaît si bien les combattants, alors elle connait très bien l'objet de notre combat. Et elle sait donc que tant qu'elle continuera de se foutre de la gueule des combattants et des misérables citoyens victimes de la barbarie du régime génoci*daire de Biya, alors elle sera totalement boycottée ici en diaspora.

Jamais elle n'a dénoncé les massacres des pauvres bébés assassinés en masse à Ngarbuh, à Muyuka, à Kumba ou à Buea, à Bamenda etc...

Jamais elle n'a dénoncé l'extrême misère que subissent les Camerounais du fait des détournements massifs des fonds publics y compris des fonds destinés à la gestion de la covid-19 par ses copains du rdpc.

Jamais elle n'a dénoncé la barbaries policière que subissent ceux qui revendiquent une équitable répartition des richesses.

La douleur des femmes qui perdent chaque jour leurs bébés dans les hôpitaux par manque de couveuse ne lui dit rien.

Les filles qui désormais doivent se prostituer ou bien celles qui vivent en brousse à cause de la sale guerre que Biya a imposée aux populations du NOSO, ce sont elles qui ont besoin qu'on leur témoigne de l'amour.

Il faut arrêter de se foutre des Camerounais du pays ou de la diaspora.

Les amis et les complices des génoci*daires de Yaoundé ne seront plus jamais la bienvenue ici en diaspora.

Et nous ferons également en sorte que même au pays, ils soient boycottés par le peuple tout entier.

Le Boycott du 13 Mai prochain sera historique.

Que tous les combattants de la diaspora se tiennent prêts !