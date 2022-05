Soudan: Le Ministre de la Justice affirme l'engagement du Soudan à la lutte contre le terrorisme

Khatoum, 13 Mai 2022 (SUNA) - Le ministre de la Justice par intérim, Mohamed Saeed Al-Hilo, a souligné que le gouvernement du Soudan a prêté attention à la lutte contre le terrorisme en raison de la menace posée par ce phénomène à la paix et à la sécurité internationales et à la position adoptée par le Soudan en renonçant à toutes les formes de violence et d'extrémisme.

S'adressant à la Conférence internationale de haut niveau sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, organisée par le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme du 10 au 11 mai à Malaga, en Espagne, le ministre a déclaré que le Soudan traverse une période de transition qui est régie par un document constitutionnel publié en 2019, amendement de 2020, qui comprenait un système intégré des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Il a indiqué que le gouvernement a promulgué plusieurs législations nationales au niveau national concernant la lutte contre le terrorisme et l'interdiction de son financement, ajoutant que le Soudan est signataire de divers accords internationaux et régionaux à cet égard.

Al-Hillu a déclaré que le Soudan a adopté plusieurs méthodes et pratiques pertinentes pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme à travers la méthode du dialogue de pensée avec les terroristes, ce qui a conduit beaucoup d'entre eux à renoncer à leurs idées et leur réintégration dans la société.

Il a déclaré que le gouvernement soudanais a établi des réglementations organisationnelles et de surveillance pour les institutions financières dans le but de lutter contre les crimes de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme soulignant la création de poursuites et de tribunaux spécialisés par le gouvernement soudanais pour lutter contre le terrorisme.

Il a indiqué qu'en dépit de ces efforts, le Soudan est toujours confronté à de nombreux défis qui réduisent sa capacité à combattre le terrorisme, en particulier que le Soudan est voisin de sept pays dont certains abritent des éléments terroristes

Il a souligné que le Soudan déploie des efforts répartissent entre la lutte contre l'immigration illégale et, en même temps, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, expliquant que ces efforts dépassent les capacités financières et logistiques du Soudan en assurant l'engagement du Soudan envers les droits de l'homme conformément au droit international, en plus de l'engagement dans la lutte contre le terrorisme.

Dans son allocution, le ministre de la Justice par intérim a souhaité que la conférence aboutisse aux recommandations qui relèvent le défi du respect des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.