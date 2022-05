Soudan: Sous-secrétaire par intérim du ministère des AE rencontre l'ambassadeur de Norvège

Khatoum, 13 Mai 2022 (SUNA) - Le sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères par intérim, l'ambassadeur Nader Yousef Al-Tayeb, a rencontré dans son bureau L'ambassadrice de Norvège au Soudan Therese Loken Gheziel. Les deux parties ont discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt commun, avec en tête l'aide des soudanais au cours de la période de transition jusqu'à la phase des élections en plus de l'évolution de la situation entre le Soudan et le Sud Soudan sur la question d'Abyei.

Le sous-secrétaire a affirmé le soutien du gouvernement à toutes les initiatives visant à parvenir à un règlement politique entre tous les partis et les organisations communautaires, louant les efforts de la Norvège pour soutenir la transition démocratique, ainsi que l'attention portée aux domaines de la formation et du renforcement des capacités, en particulier pour les jeunes et le renforcement de la démocratie.

Il a expliqué que le gouvernement travaillait pour achever le processus de paix de Juba en rejoignant les mouvements qui n'ont pas rejoint le processus de paix et en comblant le fossé entre civils et militaires afin de mettre fin à la période de transition en douceur, conduisant à des élections libres et équitables soulignant la nécessité de passer du soutien humanitaire au soutien au développement.

Pour sa part, l'ambassadrice norvégienne s'est félicitée de la libération des militants et hommes politiques, ainsi que des efforts politiques visant à ouvrir un dialogue entre les composantes politiques.

La réunion s'est déroulée en présence du directeur du département des affaires européennes du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hala Babiker Al-Nour.