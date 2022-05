Soudan: M. Taher Hajar inspecte la société Zain Telecom

Khartoum — Le membre du Conseil Souverain de Transition, M. Al-Taher Abu Bakr Hajar a salué le grand rôle joué par la société Zain dans la promotion des services de télécommunications et la mise en place de divers projets sociaux.

Cela lorsqu'il a inspecté jeudi le siège de la société Zain à Khartoum, en présence du PDG de la société, Hisham Allam, du représentant du ministre des Communications et de la Transformation numérique, l'ingénieur Jamal Amin, et d'un certain nombre de dirigeants et de managers. de secteurs.

M. Hajar a déclaré que le rôle de Zain ne se limitait pas au seul domaine des communications, mais s'étendait pour inclure de nombreux projets et contributions dans le domaine de la fourniture de divers services à un certain nombre de segments de la société.

M. Al-Taher Abu Bakr Hajar a appelé Zain à développer des programmes et des projets pour lutter contre les discours de haine et renoncer à la division et à la diaspora, pour le bien d'un Soudan qui jouit de la stabilité et de la paix, soulignant les défis auxquels le pays est confronté au cours de cette étape.

Pour sa part, l'ingénieur Jamal Amin, représentant du ministre des Communications et de la Transformation numérique en charge, a salué la visite d'un membre du Conseil de souveraineté, qui vise à toucher la réalité et à relever les défis, exprimant la disponibilité du ministère à toute recommandation qui pourrait contribuer au développement et à la promotion du travail.