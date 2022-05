Congo-Brazzaville: Consultation technique régionale pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et assurer l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et droits connexes

communiqué de presse

Brazzaville, Kintélé, le 12 mai 2022 — L'atelier régional de consensus sur l'Agenda régional pour la santé et les droits sexuels et reproductifs, sur l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle due à l'hémorragie du post--partum et à l'éclampsie, et d'introduction de la directive de l'OMS sur les soins liés à l'avortement, a été organisé du 10 au 12 mai 2022 à Kintélé. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Dr. Joseph Caboré, Directeur des programmes au bureau régional Afrique de l'OMS, avec à ses côtés le Dr. Lucien Manga, Représentant de l'OMS au Congo.

Lors de son mot d'ouverture, le Dr. Joseph Caboré a reconnu les efforts inlassables que les pays déploient chaque pour améliorer la santé reproductive, maternelle et néonatale. Cependant, malgré les progrès accomplis, la réalité est que la Région africaine n'atteindra pas les cibles des Objectifs de développement durable visant à réduire le taux de mortalité maternelle et à garantir l'accès universel aux contraceptifs sauf si des mesures urgentes, plus fortes, et immédiates sont prises.

Il a aussi insisté sur la nécessaire implication des autres secteurs et la coordination des interventions sur le terrain.

" Nous assistons à une stagnation de la couverture vaccinale de routine, de la couverture en antirétroviraux, de la couverture en moustiquaires imprégnées dans la lutte contre le paludisme. Nous assistons à une régression d'acquis que nous avions eu dans un passé récent. Cela nous interpelle tous et appelle les programmes de santé à s'ouvrir et à agir autrement. Je vous encourage à vous inscrire dans une nouvelle dynamique de vison innovante en vue d'un impact sanitaire meilleur et durable " a-t-il déclaré.

Les discussions franches et constructives au cours de l'atelier ont permis de dégager un consensus sur l'agenda régional pour la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes et le plan d'action régional pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle attribuable à l'hémorragie du post-partum et à la prééclampsie/éclampsie. Les participants ont pu également discuter de la mise en œuvre effective des nouvelles directives sur les soins liés à l'avortement dans les pays.

" Les assises de ce jour permettent aux différents experts et représentants de gouvernements, de faire le point sur ce qui a été acquis, de réévaluer les défis de l'heure et surtout de voir les opportunités qui se présentent pour la réduction de la mortalité maternelle compte tenu des nouvelles dynamiques que sont notamment l'apport des nouvelles technologies et l'évolution très positive et la sensibilisation des jeunes et des adolescents " a indiqué Dr. Lucien Manga, Représentant de l'OMS au Congo.

" Nous avons abordé les sujets liés à la mortalité maternelle évitable, mais aussi parlé de l'agenda régional pour la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la santé des adolescents car ils sont les parents de demain. Nous devons les protéger, les orienter et mettre en place les mesures nécessaires pour leur permettre de bien mener leur vie et garantir leur santé " a déclaré l'honorable Jeanne Gakuba, présidente du groupe consultatif santé Sexuelle, Reproductive, Maternelle, du Nouveau-né, Infantile et de l'Adolescent de l'OMS/AFRO, participant à la rencontre.

" Les trois documents stratégiques et de directives objet de cette réunion requièrent une mise en œuvre intégrée d'interventions efficaces et centrées sur la personne, avec comme socle un système de santé résilient. " a conclu le Dr. Joseph Caboré. Les recommandations de la réunion aideront à lutter contre la mortalité maternelle dans la Région africaine afin qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et qu'aucune violence à l'égard des femmes et des filles ne soit tolérée sur le continent.