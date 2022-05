Maroc: M. Talbi El Alami s'entretient avec le Secrétaire parlementaire de la ministre canadienne des Affaires étrangères

Rabat — Le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec le Secrétaire parlementaire de la Ministre canadienne des Affaires étrangères, M. Robert Oliphant, accompagné du député M. Marc Dalton et de l'ambassadrice du Canada au Maroc, Mme Nell Stewart.

Le Président de la Chambre des Représentants, le Secrétaire parlementaire de la Ministre canadienne des Affaires étrangères et la délégation l'accompagnant ont loué les liens distingués entre le Royaume et le Canada, particulièrement au niveau parlementaire, indique un communiqué de la Chambre.

À cet égard, ils ont noté que ces relations se sont renforcées au cours des dernières années grâce à la signature d'accords de coopération, aux échanges de visites et à la consolidation des canaux de communication et de coordination sur des questions d'intérêt commun, telles la migration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la transition numérique, les changements climatiques, la protection de l'environnement, l'économie verte et les échanges commerciaux, selon la même source.

Les deux parties ont également mis en avant le rôle majeur des deux institutions législatives et des parlementaires dans le renforcement des relations entre les deux pays par le biais de la coordination et des consultations bilatérales et multilatérales incessantes.

Lors de ces entretiens, M. Talbi El Alami a mis en exergue l'expérience pionnière du Royaume dans différents domaines, en particulier sa gestion de la pandémie de la COVID-19, souligne le communiqué.

Les deux parties se sont également arrêtées sur la coopération entre les parlements des deux pays, qui a récemment couvert plusieurs domaines comme les politiques publiques, l'efficience financière, l'analyse budgétaire et la gestion des pétitions et des motions.

Elles ont également exprimé leur volonté d'intensifier la coopération existante par l'entremise des groupes d'amitié, de la Commission parlementaire mixte Maroc-Québec et des unions parlementaires régionales et internationales.

Cette rencontre a également été l'occasion d'examiner et d'échanger les points de vue sur plusieurs questions inscrites comme priorités dans l'agenda parlementaire national et international, relève-t-on.