Maroc: Le renforcement de l'action parlementaire commune au centre d'un entretien de M. Talbi El Alami avec un parlementaire tchèque

Rabat — Le renforcement de l'action parlementaire commune a été au centre d'un entretien, jeudi à Rabat, du président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, avec le parlementaire tchèque Tomáš Zdechovský, vice-président de la Commission du contrôle budgétaire au Parlement européen.

Lors de cette rencontre, M. Zdechovský était accompagné de l'ambassadeur de la République tchèque accrédité auprès du Royaume du Maroc, Ladislav Škeřík, indique un communiqué de la Chambre des représentants publié sur son site internet.

A cette occasion, M. Talbi El Alami a exprimé son appréciation et sa fierté de cette rencontre, qui offre une opportunité de communiquer et de débattre de nombreux points concernant l'avenir des relations parlementaires entre le Royaume du Maroc et la République tchèque, selon la même source.

De son côté, M. Tomáš Zdechovský a salué les réalisations du Royaume du Maroc à divers niveaux, en exprimant son aspiration à renforcer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales entre le Royaume du Maroc et la République tchèque, notamment au niveau du Parlement européen.

Cet entretien a également été l'occasion de discuter et d'échanger les points de vue sur un certain nombre de questions qui font partie des priorités de l'action parlementaire, telles la sécurité, la stabilité, les changements climatiques, l'éducation, l'enseignement, les énergies renouvelables et les rôles confiés aux Parlements pour coordonner et œuvrer ensemble, ainsi que pour concevoir de nouvelles façons de traiter les problématiques au niveau national, continental et international, conclut le communiqué.