Maroc: Artcurial - "Un Printemps Marocain" de retour pour une 2ème édition, le 28 mai

Casablanca — La maison de vente aux enchères internationale Artcurial a annoncé l'organisation d'une deuxième édition d'"Un Printemps Marocain", le 28 mai courant à Marrakech.

Lors de cette vente, déclinée en deux chapitres "Majorelle & ses Contemporains" et "Art Moderne & Contemporain Marocain et international", Artcurial présente 132 lots où se côtoient des artistes tels que Majorelle, Dinet, Azema, Gharbaoui, indique Artcurial dans un communiqué.

Ainsi, cette session dévoile des œuvres rares et historiques, dont une de Mohamed Melehi, intitulée Flamme, fait savoir la même source, précisant que cette toile inédite et d'une qualité muséale, réalisée en 1969, est conservée dans une collection privée depuis sa création. Présentée pour la première fois aux enchères, elle inaugure la série des célèbres Flammes développée par l'artiste.

Autre première aux enchères, les "Amies endormies" de Jacques Majorelle réalisée dans les années 30. Cette œuvre audacieuse et pleine de sensualité est estimée 2.600.000 - 3.600.000 MAD / 250.000 - 350.000 €.

Des œuvres de Dinet, une collection d'Azema et de nombreuses sculptures viennent, entre autres, enrichir cette deuxième édition printanière. Une édition qui ne manque pas de célébrer d'autres grands artistes tels que Gharbaoui, Glaoui ou encore Rabi.

"Après une période longue et difficile de pandémie, nous sommes ravis de retrouver à La Mamounia nos collectionneurs que nous remercions pour leur fidélité", a souligné, à cette occasion, le directeur d'Artcurial Maroc, Olivier Berman, cité dans le communiqué, ajoutant que pour cette deuxième édition d'Un Printemps Marocain, "nous sommes très heureux de présenter cette œuvre historique et muséale de Mohamed Melehi, Flamme, réalisée en 1969 et restée inconnue du public jusqu'à ce jour".

Majorelle & ses Contemporains

Dans ce chapitre, quatre œuvres de Jacques Majorelle sont proposées à la vente. Parmi ses sujets de prédilection, nous retrouvons ses emblématiques kasbahs et scènes de souk, à l'instar de son huile sur toile, Souk à Marrakech, estimée 650.000 - 850.000 MAD / 60.000 - 80.000 €, illustrant son amour pour la lumière et les jeux de contrastes.

Présentée pour la première fois aux enchères, Les Amies endormies de Jacques Majorelle est réalisée dans les années 30. Cette œuvre exceptionnelle et sensuelle est estimée 2 600 000 - 3 600 000 MAD / 250 000 - 350 000 €. Cette composition appartient à un chapitre très important de l'oeuvre de Jacques Majorelle, celui dit des "Nus noirs", qui commence en 1931.

Dans ce même chapitre, six œuvres de Dinet sont proposées. Repos à l'ombre, Bou-Saâda, 1888 est estimée 1 800 000 - 2 500 000 MAD / 180 000 - 250 000 €. Une place à Bou-Saâda, 1894 est quant à elle estimée 1 800 000 - 2 500 000 MAD / 180 000 - 250 000 €. Étienne Dinet s'attache à retranscrire de la ville de Bou-Saâda, sa lumière, ses places et ses habitants qui le fascinent. Il partage avec justesse la luminosité dorée qui émane de ce lieu particulier pour l'artiste et où il souhaitera être inhumé.

Art Moderne & Contemporain Marocain et International

Cette session rend hommage à un panel d'artistes de renom. Nous y découvrons une œuvre majeure et historique de Mohamed Melehi, intitulée Flamme et estimée 1.500.000 - 2.500.000 MAD / 150.000 - 250.000 €. Cette toile inédite, conservée dans une collection privée depuis sa création est réalisée en 1969, année importante dans le parcours artistique de Melehi. Présentée pour la première fois aux enchères, elle inaugure la série des célèbres Flammes développée par l'artiste.

Dans ce même chapitre, une œuvre forte de Gharbaoui estimée à 280.000 - 350.000 MAD / 28.000 - 35.000 € est également proposée à la vente. "La quête de la lumière est pour moi capitale. La lumière ne trompe pas. Elle nous lave les yeux", Jilali Gharbaoui.

Une belle collection de gouaches et de dessins de Jacques Azema s'ajoute à cette session avec, entre autres, Hammam un pastel sur carton estimé à 35.000 - 45.000 MAD / 3.500 - 4.500 €. Des œuvres de Glaoui, Gharbaoui ou encore Rabi seront également mises à l'honneur.

Des œuvres exceptionnelles, audacieuses et pour certaines inédites, sont à découvrir, conclut le communiqué.